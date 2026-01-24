Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    24 Jan 2026 12:46 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 12:46 PM IST

    ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ; ഖ​ത്ത​ർ സാ​യു​ധ സേ​ന​യും സു​ഹൈ​ൽ സാ​റ്റും കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്നു

    ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ; ഖ​ത്ത​ർ സാ​യു​ധ സേ​ന​യും സു​ഹൈ​ൽ സാ​റ്റും കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്നു
    ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഖ​ത്ത​ർ സാ​യു​ധ സേ​ന​യും ഖ​ത്ത​ർ സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റ് ക​മ്പ​നി​യാ​യ സു​ഹൈ​ൽ സാ​റ്റും ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ


    ഏ​ത് അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​ജ്ജ​മാ​യി​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന

    ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സ​ഹ​ക​ര​ണം

    ​ദോ​ഹ: ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ്ര​തി​രോ​ധ ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഖ​ത്ത​ർ സാ​യു​ധ സേ​ന, ഖ​ത്ത​ർ സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റ് ക​മ്പ​നി​യാ​യ സു​ഹൈ​ൽ സാ​റ്റു​മാ​യി ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ഏ​ത് അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​ജ്ജ​മാ​യി​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സ​ഹ​ക​ര​ണം. ക​രാ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സാ​യു​ധ സേ​ന​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഗ്രൗ​ണ്ട് ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ, നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക് സൊ​ല്യൂ​ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സു​ഹൈ​ൽ സാ​റ്റ് ന​ൽ​കും.

    ക​മാ​ൻ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ, ഫീ​ൽ​ഡ് ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി, അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ തു​ട​ർ​ച്ച എ​ന്നി​വ​യി​ൽ സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് നീ​ക്കം. കൂ​ടാ​തെ, ഇ​രു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​നും സം​യു​ക്ത സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ക​രാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ദോ​ഹ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സു​ഹൈ​ൽ സാ​റ്റ്, ക​ഴി​ഞ്ഞ 15 വ​ർ​ഷ​മാ​യി മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്, നോ​ർ​ത്ത് ആ​ഫ്രി​ക്ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ടെ​ലി​കോം, ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ര​ണ്ട് ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളും, അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ട​യ​ർ-4 ടെ​ലി​പോ​ർ​ട്ട് സൗ​ക​ര്യ​വും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​രി സി​ഗ്ന​ൽ കോ​ർ​പ്‌​സ് വ​ഴി​യാ​ണ് സാ​യു​ധ സേ​ന സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​രോ​ധ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ക​മാ​ൻ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നും പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​നും ഈ ​പു​തി​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ക​രു​ത്താ​കും.

    ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും പ്ര​തി​രോ​ധ ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഖ​ത്ത​ർ സാ​യു​ധ സേ​ന​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് സു​ഹൈ​ൽ സാ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ അ​ലി അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ കു​വാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

