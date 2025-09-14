Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഖ​ത്ത​റി​ന് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി രാ​ഷ്ട്ര നേ​താ​ക്ക​ൾ

    വി​വി​ധ നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    ഖ​ത്ത​റി​ന് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി രാ​ഷ്ട്ര നേ​താ​ക്ക​ൾ
    അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി റു​വാ​ണ്ട പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പോ​ൾ ക​ഗാ​മെ​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ​ദോ​ഹ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചും അ​പ​ല​പി​ച്ചും യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി​യും വി​വി​ധ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​റ​ക്കി​യ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ പി​ന്തു​ണ​യും ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് വി​വി​ധ നേ​താ​ക്ക​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി. യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി​യി​ൽ, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് നി​രു​പാ​ധി​ക പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കാ​റു​ള്ള യു.​എ​സ് അ​ട​ക്കം 15 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ക​യും സം​ഘ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം അ​റി​യി​ക്കാ​നാ​യി ദോ​ഹ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ ഹം​ഗ​റി, റു​വാ​ണ്ട, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ രാ​ഷ്ട്ര നേ​താ​ക്ക​ൾ ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സ്ഥി​ര​ത​ക്കും തു​ര​ങ്കം വെ​ക്കു​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ നേ​താ​ക്ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും എ​തി​ർ​ത്തു. ഖ​ത്ത​റി​നോ​ട് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച നേ​താ​ക്ക​ൾ, ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ -സ​മാ​ധ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ല​വ​ന്മാ​രും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഭ, അ​റ​ബ് ലീ​ഗ് തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും നേ​ര​ത്തേ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ച്ചും ഖ​ത്ത​റി​ന് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യും രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. യു.​എ.​ഇ, കു​വൈ​ത്ത്, ഈ​ജ്പ്ത്, പാ​കി​സ്താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ല​വ​ന്മാ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി അ​മീ​റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ നേ​താ​ക്ക​ൾ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ ആ​രാ​യു​ക​യും പി​ന്തു​ണ​യ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ നേ​താ​ക്ക​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ദോ​ഹ​യി​ലെ റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ആ​സ്ഥാ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സ്ഫോ​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി റു​വാ​ണ്ട പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പോ​ൾ ക​ഗാ​മെ​യു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ദി​വ​സം ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി​യ ഹം​ഗേ​റി​യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി വി​ക്ട​ർ ഓ​ർ​ബാ​നെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പ​മു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘ​ത്തെ​യും അ​മീ​ർ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​രു​വ​രും ലു​സൈ​ൽ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ലെ ഓ​ഫി​സി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ അ​വ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​വ​ർ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

