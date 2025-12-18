Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightദേശീയദിനം ഇന്ന്;...
    Qatar
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 11:54 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 11:54 AM IST

    ദേശീയദിനം ഇന്ന്; ആഘോഷത്തിൽ നാട്

    text_fields
    bookmark_border
    • ദേ​ശീ​യ​ദി​ന പ​രേ​ഡ്​ കോ​ർ​ണി​ഷി​ൽ രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന്​ ആ​രം​ഭി​ക്കും
    • പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ങ്ങ​ൾ രാ​വി​ലെ അ​ഞ്ചി​ന് തു​റ​ക്കും
    ദേശീയദിനം ഇന്ന്; ആഘോഷത്തിൽ നാട്
    cancel
    camera_alt

    ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ലു​സൈ​ൽ പാ​ല​സി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത അ​ർ​ദ നൃ​ത്ത​ത്തി​ൽ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ. അ​മീ​റി​ന്റെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ് ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി, ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഐ​ക്യ​വും ദേ​ശീ​യ​ത​യും വി​ളം​ബ​രം ​ചെ​യ്ത് രാ​ജ്യം വീ​ണ്ടു​മൊ​രു ദേ​ശീ​യ​ദി​നം. നാ​ടൊ​രു​മി​ച്ച്​ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ്. ഓ​ഫി​സു​ക​ളും വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും മു​ത​ൽ വീ​ടു​ക​ൾ, സ്കൂ​ൾ തു​ട​ങ്ങി ന​ഗ​ര​വീ​ഥി​ക​ളും പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളും പാ​ർ​ക്കു​ക​ളു​മെ​ല്ലാം അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടെ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പു ത​ന്നെ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തെ വ​ര​വേ​റ്റു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ളു​ക​ളി​ലും സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​ന്റെ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചും വ്യാ​പാ​രം പൊ​ടി​പൊ​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മ​ല​യാ​ളി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ളും അ​ന്നം​ത​രു​ന്ന നാ​ടി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ്. ദേ​ശീ​യ ദി​നം പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് ഡി​സം​ബ​ർ 18ന് ​ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​വ​ധി ദി​മീ​രി ദി​വാ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്ക് മാ​പ്പ് ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വ് അ​മീ​ർ ഇ​ന്ന​ലെ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ശേ​ഷം ന​ട​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ​ദി​ന പ​രേ​ഡ്​ കോ​ർ​ണി​ഷി​ൽ ഇ​ന്ന്​ രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന്​ ആ​രം​ഭി​ക്കും. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ങ്ങ​ൾ രാ​വി​ലെ അ​ഞ്ചി​ന് തു​റ​ന്ന് 7.30ഓ​ടെ ഗേ​റ്റ് അ​ട​ക്കു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ദേ​ശീ​യ ദി​നം പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് ഡി​സം​ബ​ർ 18ന് ​ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​വ​ധി ദി​മീ​രി ദി​വാ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ വാ​രാ​ന്ത്യ അ​വ​ധി​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​വും അ​ടു​ത്ത പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​നം.

    പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഡി​സം​ബ​ർ 16 മു​ത​ൽ 19വ​രെ ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം മു​ത​ൽ ഷെ​റാ​ട്ട​ൺ ഹോ​ട്ട​ൽ വ​രെ സ​മു​ദ്ര ​ഗ​താ​​ഗ​ത​ത്തി​ന് ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രാ​ഴ്ച മു​മ്പ് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച ഉം ​സ​ലാ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ലെ ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ​യും ക​താ​റ​യി​ൽ വ​ർ​ണ​വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നേ​ര​ത്തേ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ പൈ​തൃ​കം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും അ​ത് ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ​ഉം ​സ​ലാ​ലി​ലെ സ്ഥി​രം വേ​ദി​യി​ലാ​ണ് അ​റ​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ 20​ വ​രെ ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ക​നും 1878-1913 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന ശൈ​ഖ് ജാ​സിം ബി​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ ഥാ​നി​യു​ടെ പി​ന്തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ര്‍ ദേ​ശീ​യ​ദി​നം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങളുമായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം​

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള എ​ല്ലാ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ത​ന​താ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും സം​സ്കാ​ര​ത്തെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം. നി​ല​വി​ലു​ള്ള നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ച്ച് എ​ല്ലാ ആ​ഘോ​ഷ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പൊ​തു​ജ​ന​മ​ര്യാ​ദ​യും അ​ച്ച​ട​ക്ക​വും പാ​ലി​ക്ക​ണം. പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന​തോ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തോ ആ​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ വാ​ഹ​നം നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടോ കൂ​ട്ടം​കൂ​ടി​യോ ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സം സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​രു​ത്. അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ യാ​ത്ര​യോ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ക​ളി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​തും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി വി​ല​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ​ത ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​തോ പൊ​തു​ക്ര​മ​ത്തി​ന് ഭം​ഗം വ​രു​ത്തു​ന്ന​തോ ആ​യ പെ​രു​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും ഗ​താ​ഗ​തം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ഘോ​ഷ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ​ജീ​വ​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​കും. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:National Dayqatar national daycelebrationgulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - National Day today; Country in celebration
    Similar News
    Next Story
    X