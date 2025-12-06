Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    6 Dec 2025 11:47 AM IST
    6 Dec 2025 11:47 AM IST

    ദേ​ശീ​യ​ദി​ന പ​രേ​ഡ് 18ന് ​കോ​ർ​ണി​ഷി​ൽ

    ദേ​ശീ​യ​ദി​ന പ​രേ​ഡ് 18ന് ​കോ​ർ​ണി​ഷി​ൽ
    ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന പ​രേ​ഡ് (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം)

    Listen to this Article


    ​ദോ​ഹ: ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന പ​രേ​ഡ് ഡി​സം​ബ​ർ 18ന് ​ദോ​ഹ കോ​ർ​ണി​ഷി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ​

    മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു ശേ​ഷ​മാ​ണ് പ​രേ​ഡ് തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഗ​സ്സ​യി​ലെ ആ​ക്ര​മ​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും ആ​ഗോ​ള സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്തി ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രേ​ഡ് തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന​ത് എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​മു​ണ്ട്.

    അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് ‘നി​ങ്ങ​ളാ​ൽ ഉ​യ​ർ​ച്ച, നി​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ’ (ബി​കും ത​അ് ലൂ ​വ മി​ൻ​കും ത​ൻ​ത​ദി​ർ) എ​ന്ന ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം നേ​ര​ത്തേ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    2016ൽ ​ഖ​ത്ത​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യു​ടെ ബി​രു​ദ​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​മീ​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സം​​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഈ ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​രു​വി​ട്ട​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഐ​ക്യ​വും വി​ശ്വ​സ്ത​ത​യും തു​ട​ങ്ങി​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും പ​രേ​ഡ്. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ത​ന​താ​യ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും പ​രേ​ഡ്. 1878ൽ ​ശൈ​ഖ് ജാ​സിം ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ഥാ​നി രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ച്ച​തി​ന്റെ സ്മ​ര​ണ​ക്കാ​യി എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ഡി​സം​ബ​ർ 18ന് ​ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു.

