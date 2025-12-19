Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം...
    Qatar
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 11:35 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 11:35 AM IST

    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം ;ആ​ഘോ​ഷ​പ്പൊ​ലി​മ​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    കോ​ർ​ണി​ഷി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രേ​ഡി​ൽ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി പ​ങ്കെട​ുത്തു
    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം ;ആ​ഘോ​ഷ​പ്പൊ​ലി​മ​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ
    cancel
    camera_alt

    അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഹസ്തദാനം നൽകുന്നു

    ദേ​ശീ​യ ദി​ന പ​രേ​ഡ് കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യ കു​ട്ടി​ക​ളോട് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി കൈ​വീ​ശിക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും ഐ​ക്യ​വും ദേ​ശീ​യ​ത​യും വി​ളം​ബ​രം ​ചെ​യ്തും സ​ന്തോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചും ഖ​ത്ത​ർ 54ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും മു​ത​ൽ വീ​ടു​ക​ൾ, സ്കൂ​ൾ തു​ട​ങ്ങി ന​ഗ​ര​വീ​ഥി​ക​ളും പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളും പാ​ർ​ക്കു​ക​ളു​മെ​ല്ലാം ഖ​ത്ത​ർ പ​താ​ക​യും മ​റ്റു അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ളാ​ലും അ​ണി​ഞ്ഞൊ​രു​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യും പു​രോ​ഗ​തി​യും എ​ന്നും നി​ല​നി​ൽ​ക്ക​ട്ടെ എ​ന്ന് ദൈ​വ​ത്തോ​ട് പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്നു -ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക എ​ക്സ് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലൂ​ടെ അ​മീ​ർ കു​റി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ക​നും 1878-1913 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന ശൈ​ഖ് ജാ​സിം ബി​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ ഥാ​നി​യു​ടെ പി​ന്തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ര്‍ ദേ​ശീ​യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​മീ​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​ന പ​രേ​ഡ് വീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു

    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ പ​രേ​ഡ് കാ​ണാ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രും താ​മ​സ​ക്കാ​രും അ​ട​ക്കം നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നു​പേ​ർ അ​തി​രാ​വി​ലെ ത​ന്നെ കോ​ർ​ണി​ഷി​ൽ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ങ്ങ​ൾ രാ​വി​ലെ അ​ഞ്ചി​ന് തു​റ​ന്നു. മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ശേ​ഷം ന​ട​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ​ദി​ന പ​രേ​ഡി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളും സ്ത്രീ​ക​ളും അ​ട​ക്കം നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നു പേ​ർ​ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി. കോ​ർ​ണി​ഷി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രേ​ഡി​ൽ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ​അ​മീ​റി​ന്റെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ് ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി, ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി, ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി എ​ന്നി​വ​രും എ​ന്നി​വ​രും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സൈ​നി​ക -സു​ര​ക്ഷാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രേ​ഡ് ന​ട​ന്ന​ത്. ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ സ്പീ​ക്ക​ർ ഹ​സ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഗാ​നിം, മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, വി​വി​ധ ന​യ​ത​ന്ത്ര പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, വി​ദേ​ശ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​രേ​ഡ് കാ​ണാ​ൻ എ​ത്തി. ദോ​ഹ കോ​​ർ​​ണി​​ഷി​​ൽ ന​ട​ന്ന ദേ​ശീ​യ ദി​ന പ​രേ​ഡി​ൽ പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​രു​മി​ച്ചു കൂ​ടി​യ​ത്. മ​ല​യാ​ളി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ളും അ​ന്നം​ത​രു​ന്ന നാ​ടി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി. ദേ​ശീ​യ ദി​ന​വും ഖ​ത്ത​ർ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ​തി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക​വും ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​ത്തോ​ടെ​യും 18 വെ​ടി​യു​ണ്ട​ക​ൾ മു​ഴ​ക്കി​യു​മാ​ണ് പ​രേ​ഡ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​രി എ​യ​ർ ഫോ​ഴി​സി​ന്റെ ക​രു​ത്ത് വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന എ​യ​ർ ഷോ​യി​ൽ വി​വി​ധ ത​രം യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ണി​നി​ര​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​മീ​രി നേ​വ​ൽ ഫോ​ഴ്സി​ന്റെ​യും തീ​ര​സം​ര​ക്ഷ​ണ സേ​ന​യു​ടെ​യും പ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ന​ട​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​രേ​ഡി​ൽ ഖ​ത്ത​രി അ​മീ​രി ലാ​ൻ​ഡ് ഫോ​ഴ്‌​സ്, ഖ​ത്ത​രി അ​മീ​രി എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ്, ഖ​ത്ത​രി അ​മീ​രി നേ​വ​ൽ ഫോ​ഴ്സ്, ഖ​ത്ത​രി അ​മീ​രി ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഫോ​ഴ്സ്, മി​ലി​ട്ട​റി -പൊ​ലീ​സ്, ഖ​ത്ത​രി സാ​യു​ധ സേ​ന​യു​ടെ മ​റ്റ് നി​ര​വ​ധി യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ കാ​ലാ​ൾ​പ്പ​ട യൂ​നി​റ്റു​ക​ളും ക​വ​ചി​ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, ടാ​ങ്കു​ക​ൾ, വ്യോ​മ പ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​വും അ​ണി​നി​ര​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്ന്, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പൊ​ലീ​സ്, നി​രീ​ക്ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ​രേ​ഡി​ന് പു​റ​മെ, ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഫോ​ഴ്സ് ആ​യ ല​ഖ്‌​വി​യ​യും പ​രേ​ഡി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി. സൗ​ഹൃ​ദ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​യ ഒ​മാ​ൻ, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, തു​ർ​ക്കി​യ, ക​സാ​ഖ്സ്ഥാ​ൻ, യു.​കെ, അ​മേ​രി​ക്ക എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മി​ലി​ട്ട​റി ബാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​വും ദേ​ശീ​യ ദി​ന പ​രേ​ഡി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ന്നു.

    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പൗ​ര​ന്മാ​രും താ​മ​സ​ക്കാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വ​ലി​യ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഒ​രാ​ഴ്ച മു​മ്പ് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച ഉം ​സ​ലാ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ലെ ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ​യും ക​താ​റ​യി​ലെ വ​ർ​ണ​വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ദേ​ശീ​യ പൈ​തൃ​കം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും അ​ത് ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ​യി​ലെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഡി​സം​ബ​ർ 20 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:national dayqatar.festiveqatar​
    News Summary - National Day Celebrations; Qatar in festive mood
    Similar News
    Next Story
    X