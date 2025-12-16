Begin typing your search above and press return to search.
    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം; പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    ഡി​സം​ബ​ർ 20​ വ​രെ ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം നീ​ണ്ടു നി​ൽ​ക്കും
    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം; പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം

    ആ​ൽ​ഥാ​നി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു

    ​ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ​യി​ലെ പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ൾ ചു​റ്റി​ക്ക​ണ്ട അ​ദ്ദേ​ഹം പൈ​തൃ​ക -സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.‘നി​ങ്ങ​ളാ​ൽ ഉ​യ​ർ​ച്ച, നി​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ’ (ബി​കും ത​അ് ലൂ ​വ മി​ൻ​കും ത​ൻ​ത​ദി​ർ) എ​ന്ന ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​മാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​ന്റെ മു​ദ്യാ​വാ​ക്യം. 2016ൽ ​ഖ​ത്ത​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യു​ടെ ബി​രു​ദ​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​മീ​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സം​​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​ന്റെ മു​ദ്യാ​വാ​ക്യം രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​ത്.



    ദേ​ശീ​യ പൈ​തൃ​കം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും അ​ത് ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ​യി​ൽ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ന്നു. ​ഉം ​സ​ലാ​ലി​ലെ സ്ഥി​രം വേ​ദി​യി​ൽ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ഡി​സം​ബ​ർ 20​ വ​രെ ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്.ഖ​ത്ത​രി സ്വ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളെ​യും സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ പൈ​തൃ​ക​ത്തെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​യും പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.അ​ൽ മു​ക്തി​ർ, അ​ൽ ഇ​സ്‌​ബ എ​ന്നീ ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് ക്യാ​മ്പു​ക​ളാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ. ഈ ​പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത കൂ​ടാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഖ​ത്ത​രി മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ അ​വ​ത​ര​ണം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കും.

    യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഗോ​ത്ര​ഭാ​ഷ​ക​ൾ, മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ വ​ഴി​ക​ൾ, സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ക​വി​താ, ക​ട​ങ്ക​ഥ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​ട്ട​ക സ​വാ​രി​യു​ടെ അ​നു​ഭ​വം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ അ​തി​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്കാ​നും അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന അ​ൽ ഇ​സ്‌​ബ ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് ക്യാ​മ്പ് പ്ര​ധാ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്. ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​റി ആ​ൻ​ഡ് ഹ​ണ്ടി​ങ് ഹൗ​സ്, സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നെ​യ്ത്തു​ശാ​ല, ഡെ​യ​റി പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ ഹൗ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ പൈ​തൃ​ക ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ക്യാ​മ്പി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​ടം ത​ന്നെ ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​വി​ധ കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ തു​റ​ന്ന വേ​ദി​ക​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.ഡി​സം​ബ​ർ 20​ വ​രെ ദി​വ​സ​വും വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്ന് മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11 വ​രെ വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യും നി​ര​വ​ധി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​നു​ഗ​മി​ച്ചു.

    സ​മു​ദ്ര ​ഗ​താ​​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    ദോ​ഹ: ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം മു​ത​ൽ ഷെ​റാ​ട്ട​ൺ ഹോ​ട്ട​ൽ വ​രെ സ​മു​ദ്ര ​ഗ​താ​​ഗ​തം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് ഡി​സം​ബ​ർ 16 മു​ത​ൽ 19 വ​രെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മു​ദ്ര ഗ​താ​ഗ​തം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​ൻ ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ദേ​ശീ​യ​ദി​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം എ​ല്ലാ​വ​രോ​ടും അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

