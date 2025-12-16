Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    16 Dec 2025 12:52 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 12:52 PM IST

    ന​സീം ഹ​യാ​ത്ത് മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി

    ന​സീം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പ് ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ ലോ​ഞ്ച് ചെ​യ്തു
    ന​സീം ഹ​യാ​ത്ത് മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി
    ന​സീം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പ് ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ ലോ​ഞ്ച് ചെ​യ്യു​ന്നു, ന​സീം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​ർ എം.​ഡി മു​ഹ​മ്മ​ദ് മി​യാ​ൻ​ദാ​ദ് സ​മീ​പം (ഇടത്ത്), ന​സീം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: ന​സീം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ‘ന​സീം ഹ​യാ​ത്ത് മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പ്’ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ലോ​ഞ്ച് ചെ​യ്തു. രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ചി​കി​ത്സ ബു​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യം, ലാ​ബ് /മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ആ​ക്‌​സ​സ്, ഡോ​ക്ട​ർ ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​റി, സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ രേ​ഖ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഒ​രൊ​റ്റ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ലൂ​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ന​സീം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​യ 'ന​സീം ഹ​യാ​ത്ത്' മൊ​ബൈ​ൽ ഡി​സൈ​ൻ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​പ്പി​ന്റെ ലൈ​വ് ഡെ​മോ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​സീ​മി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ന​സീം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​ർ എം.​ഡി മു​ഹ​മ്മ​ദ് മി​യാ​ൻ​ദാ​ദ്, ജി.​എം സ്ട്രാ​റ്റ​ജി ആ​ൻ​ഡ് പ്ലാ​നി​ങ് ഡോ. ​മു​നീ​ർ അ​ലി ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ജി.​എം ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ബാ​ബു ഷാ​ന​വാ​സ്, സി.​എ​ഫ്.​ഒ ഹാ​ഷിം ഇ​ർ​ഷാ​ദ്, എ.​ജി.​എം ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് പി.​കെ. റി​ഷാ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ലെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ന​സീം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ന​സീം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​റി​ന്റെ മ​ൾ​ട്ടി-​സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഡ​യ​ഗ്നോ​സ്റ്റി​ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​പാ​ല​ന​ത്തി​നാ​യി പു​തു​താ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്, ക​ഴി​ഞ്ഞ 20 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ന​സീം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​ർ ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ​മൂ​ഹി​ക -ആ​രോ​ഗ്യ രം​ഗ​ത്തെ നി​ർ​ണാ​യ​ക സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ, നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ന​സീം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​റി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും സേ​വ​ന​മി​ക​വി​നും നി​ർ​ണാ​യ​ക സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.



