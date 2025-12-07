Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 11:56 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 12:04 PM IST

    ന​​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ഈ ​മാ​സം ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചേ​ക്കും

    ഇ​ന്ത്യ-​ഒ​മാ​ൻ സ്വ​ത​ന്ത്ര വാ​ണി​ജ്യ ഉ​ട​മ്പ​ടി ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലെ ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​മാ​കു​മെ​ന്ന് സൂ​ച​ന
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ഡി​സം​ബ​ർ മ​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചേ​ക്കും. ഒ​മാ​നു​പു​റ​മെ ജോ​ർ​ഡ​നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ഹാ​സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​മാ​യ ഒ​മാ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും അ​ടു​ത്ത കൂ​ട്ടാ​ളി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി മാ​റി​വ​രു​ക​യാ​ണ്. 2023 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ട് ദ​ശാ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം ഒ​രു ഒ​മാ​ൻ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​ടെ ആ​ദ്യ ഇ​ന്ത്യാ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ഒ​മാ​നും ജോ​ർ​ഡ​നും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്ഥ​രീ​ക​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. 2014ൽ ​അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​ശേ​ഷം ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള മോ​ദി​യു​ടെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​മാ​വും ഇ​ത്. ജോ​ർ​ഡ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വും. 2018 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ മോ​ദി അ​മാ​നി​ൽ കു​റ​ച്ച് സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യി ജോ​ർ​ഡ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​മാ​വും ഇ​ത്. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ-​ഒ​മാ​ൻ സ്വ​ത​ന്ത്ര വാ​ണി​ജ്യ ഉ​ട​മ്പ​ടി ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലെ ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​റി​നാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഗ​ൾ​ഫ് പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ൻ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​മാ​ണി​പ്പോ​ൾ ഒ​മാ​ൻ. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും സ്ഥി​ര​മാ​യി സം​യു​ക്ത സൈ​നി​ക അ​ഭ്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    6.76 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ ഒ​മാ​നി​ൽ ജീ​വി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വാ​ർ​ഷി​ക വാ​ണി​ജ്യം ഏ​ക​ദേ​ശം 12 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ക്രൂ​ഡ് ഓ​യി​ൽ, എ​ൽ.​പി.​ജി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. പെ​ട്രോ​ളി​യം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ-​ഇ​ന്ത്യ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് ത​ല ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. സി​വി​ൽ എ​വി​യേ​ഷ​ൻ, ലൊ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്, തൊ​ഴി​ൽ​പ​രി​ശീ​ല​നം, ഖ​ന​നം, ഊ​ർ​ജം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് യോ​ഗം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. കോ​ൺ​സു​ല​ർ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും നി​ല​വി​ലു​ള്ള ക​രാ​റു​ക​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച് അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി​യ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ഷെ​യ്ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ ഹാ​ശി​ൽ അ​ൽ​മ​സ്‌​ക​റി, ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഒ​മാ​ൻ സ്ഥാ​ന​പ​തി ഡോ. ​ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും നി​ര​വ​ധി ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Narendra ModigulfnewsOman
