    date_range 14 Sept 2025 8:07 AM IST
    date_range 14 Sept 2025 8:07 AM IST

    ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ​യി​ലെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​ത്തി​യ ഹ​മാ​സ് നേ​താ​ക്ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച് ന​മീ​ബി​യ. സ​മാ​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ, ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണം യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കും.

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നു നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണം, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ കി​രാ​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യാ​ണെ​ന്നും അ​ത് വ​ലി​യ ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​യും ന​മീ​ബി​യ​ൻ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ത് യു.​എ​ൻ ചാ​ർ​ട്ട​റി​ലെ ന​യ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​യും ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഈ ​സം​ഭ​വം ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്താ​ൻ പോ​കു​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഭ​യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ന​യ​ത​ന്ത്ര കാ​ര്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും സ്കൂ​ളു​ക​ളും താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​മു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ത്താ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ​അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഐ​ക്യ​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

