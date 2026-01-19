Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightസാ​മൂ​ഹ്യ​നീ​തി...
    Qatar
    Posted On
    date_range 19 Jan 2026 9:53 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 9:53 AM IST

    സാ​മൂ​ഹ്യ​നീ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ലാ​ണ്‌ ല​ക്ഷ്യം -ന​ജീ​ബ്‌ കാ​ന്ത​പു​രം എം.​എ​ൽ.​എ

    text_fields
    bookmark_border
    സാ​മൂ​ഹ്യ​നീ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ലാ​ണ്‌ ല​ക്ഷ്യം -ന​ജീ​ബ്‌ കാ​ന്ത​പു​രം എം.​എ​ൽ.​എ
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: അ​ധി​കാ​ര ശ്രേ​ണി​ക​ളി​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ പാ​ർ​ശ്വ​വ​ൽ​ക്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​ത​പ്പെ​ട്ട പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ് വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല ഇ​ന്ത്യ നേ​രി​ടു​ന്ന വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യെ​ന്ന് ന​ജീ​ബ് കാ​ന്ത​പു​രം എം.​എ​ൽ.​എ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ത് സാ​ധ്യ​മാ​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ സാ​മൂ​ഹി​ക സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ക​യു​ള്ളു. അ​തി​നു വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള എ​ളി​യ ശ്ര​മ​മാ​ണ് സ​യ്യി​ദ് ഹൈ​ദ​ര​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് -അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. സീ​തി സാ​ഹി​ബി​നെ​പ്പോ​ലു​ള്ള മു​ൻ​കാ​ല ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​ർ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മു​സ്‌​ലിം സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹ്യ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    മ​ദീ​ന ഖ​ലീ​ഫ​യി​ലെ ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വീ​ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​റാ​ജ് ഇ​രി​ട്ടി ആ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്വീ​ഫ് ന​ല്ല​ളം, അ​മീ​ർ ഷാ​ജി, ന​സീ​ർ പാ​നൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ഹ​മീ​ദ് ക​ല്ലി​ക്ക​ണ്ടി, അ​ജ്മ​ൽ ജൗ​ഹ​ർ, നി​സാ​ർ ചെ​ട്ടി​പ്പ​ടി, ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖ്, റി​യാ​സ് വാ​ണി​മേ​ൽ, ശ​നീ​ജ് എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Qatar Newssocial justiceNajeeb Kanthapuram MLA
    News Summary - Najeeb Kanthapuram MLA about social justice
    Similar News
    Next Story
    X