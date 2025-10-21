Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 7:19 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 7:19 AM IST

    സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ പാ​ഠ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ന​ടു​മു​റ്റം ഓ​ണോ​ത്സ​വം

    ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ടു​മു​റ്റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണോ​ത്സ​വം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ന്ദേ​ശ​മു​യ​ർ​ത്തി ന​ടു​മു​റ്റം ഓ​ണോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്‌ പ്രൗ​ഢോ​ജ്ജ്വ​ല സ​മാ​പ​നം. ‘സാ​ഹോ​ദ​ര്യം’ എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​ൽ ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്കൂ​ളി​ൽ റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റു​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ ഓ​ണോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഐ.​എ​സ്.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഷീ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ഐ.​എ​സ്.​സി ജ​ന​റ​ൽ ഹം​സ യൂ​സ​ഫ്, ഐ.​സി.​സി മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം ന​ന്ദി​നി അ​ബ്ബ​ഗൗ​ണി, ഐ.​സി.​സി വി​മ​ൺ​സ് ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഞ്ജ​ന മേ​നോ​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ബി​ദ അ​ബ്ദു​ല്ല, പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ൻ, റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജം​ഷീ​ർ ഹം​സ, കെ.​എം.​സി.​സി വി​മ​ന​സ് ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​മീ​റ അ​ബ്ദു​ൽ​നാ​സ​ർ, ഇ​ൻ​കാ​സ് ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​നി​ൽ ജോ​ർ​ജ്, തെ​ലു​ങ്കാ​ന ജാ​ഗൃ​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​വീ​ണ ല​ക്ഷ്മി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ദ​ർ​ശ് റെ​ഡ്ഡി, യു.​പി. ന​വ​രം​ഗ, സം​സ്കൃ​തി​ക് മ​ണ്ഡ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നീ​ത മി​ശ്ര, തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ര്‍ന്നു. ന​ടു​മു​റ്റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ന ന​സീം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ന​ടു​മു​റ്റം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ല​ത കൃ​ഷ്ണ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ന​ടു​മു​റ്റം അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​രു​ക്കി​യ സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​വും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​പു​ല​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ന​ടു​മു​റ്റം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ജ്‌​ല ന​ജീ​ബ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫാ​ത്വി​മ ത​സ്നീം, ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ എ​സ്.​കെ. ഹു​ദ, സു​മ​യ്യ താ​സീ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ റ​ഹീ​ന സ​മ​ദ്, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നി​ത്യ സു​ബീ​ഷ്, ര​ജി​ഷ പ്ര​ദീ​പ്, ജോ​ളി തോ​മ​സ്, എം.​ആ​ര്‍. നു​ഫൈ​സ, സ​ജ്ന സാ​ക്കി, അ​ജീ​ന അ​സീം, വാ​ഹി​ദ ന​സീ​ർ, ജു​മാ​ന റാ​ഫി, അ​ഹ്സ​ന ക​രി​യാ​ട​ൻ, ജ​മീ​ല മ​മ്മു, സു​ഫൈ​റ ബാ​നു, പി.​പി. നി​ജാ​ന, ആ​യി​ഷ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, കെ.​സി. സ​നി​യ്യ, ഹ​നാ​ന്‍, ഫ​രീ​ദ, മു​ബ​ശ്ശി​റ, ഹു​മൈ​റ അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സ​ഫ, മു​ഹ്സി​ന എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

