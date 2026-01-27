നാദാപുരം സ്വദേശി ദോഹയിൽ നിര്യാതനായി

Begin typing your search above and press return to search.
27 Jan 2026 9:55 PM IST
27 Jan 2026 9:55 PM IST
നാദാപുരം സ്വദേശി ദോഹയിൽ നിര്യാതനായിtext_fields
News Summary - Nadapuram native passes away in Doha
ദോഹ: നാദാപുരം വാണിമേൽ മുളിവയൽ സ്വദേശി കുഞ്ഞിപ്പറമ്പത്ത് കുഞ്ഞബ്ദുല്ല ഹാജി ദോഹയിൽ നിര്യാതനായി. 58 വയസ്സായിരുന്നു. ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ഹമദ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം.
ഭാര്യ: മൈമൂനത്ത് (ചെറുമോത്ത്). പിതാവ്: പരേതനായ അമ്മത്. മാതാവ്: പാത്തു. മക്കൾ: ആബിദ, ലുലുവ, മുഹമ്മദ്. മരുമകൻ: ആസിഫ് കല്ലാച്ചി. സഹോദരങ്ങൾ: ആയിശ, നസീമ, നാസർ, ഇസ്മായിൽ. നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പതിന് ചെറുമോത്ത് ജുമാ മസ്ജിദിൽ കബറടക്കം.
