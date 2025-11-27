Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 27 Nov 2025 2:24 PM IST
    date_range 27 Nov 2025 2:24 PM IST

    എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​സി-25 ദോ​ഹ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് സ​മാ​പി​ച്ചു

    ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽഥാ​നി​യാ​ണ് എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​സി കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്
    എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​സി-25 ദോ​ഹ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് സ​മാ​പി​ച്ചു
    എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​സി 25 കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​നി​ടെ

    ​ദോ​ഹ: ഡി​ജി​റ്റ​ൽ രം​ഗ​ത്തെ സു​പ്ര​ധാ​ന മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​യി മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്, വ​ട​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മൊ​ബൈ​ൽ വേ​ൾ​ഡ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​സി ദോ​ഹ) സ​മാ​പി​ച്ചു. ദോ​ഹ എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ജി.​എ​സ്.​എം.​എ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്, വ​ട​ക്ക​ൻ ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ലോ​ക​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര ക​മ്പ​നി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ, ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ, 5ജി, ​ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ്, അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് ക​മ്പ്യൂ​ട്ടി​ങ്, ഡേ​റ്റ സൊ​ലൂ​ഷ​നു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ക​ണ്ടു​പി​ടി​ത്ത​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ ഥാ​നി​യാ​ണ് എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​സി കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ശി​ഷ്ട വ്യ​ക്തി​ക​ളും മ​ന്ത്രി​മാ​രും ജി.​എ​സ്.​എം.​എ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യും ലോ​ക​ത്തി​ലെ​യും ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ, ഐ.​ടി രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ​ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​നു ശേ​ഷം എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​സി 2025 ദോ​ഹ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച 17 സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഖ​ത്ത​ർ പ​വി​ലി​യ​നി​ലും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി.

    News Summary - MWC-25 Doha Conference concludes
