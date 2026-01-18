Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    18 Jan 2026 12:34 PM IST
    18 Jan 2026 12:34 PM IST

    ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യെ മു​സ്‍ലിം വേ​ൾ​ഡ് ലീ​ഗ് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു

    ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യെ മു​സ്‍ലിം വേ​ൾ​ഡ് ലീ​ഗ് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു
    ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ​യി​ൽ സ​മ​ഗ്ര സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​നെ​യും, പീ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തെ​യും, ഗ​സ്സ​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ഫ​ല​സ്തീ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​തി​നെ​യും മു​സ്‍ലിം വേ​ൾ​ഡ് ലീ​ഗ് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. ​ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ഗ​സ്സ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യ​ത്തെ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ​യും വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ​യും മു​സ്‍ലിം വേ​ൾ​ഡ് ലീ​ഗ് പ്ര​ശം​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്നും ലീ​ഗ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം അ​ൽ ഈ​സ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ എ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    ഗ​സ്സ​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണ്. ​അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​നും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ശാ​ശ്വ​ത​വും സ​മ​ഗ്ര​വും നീ​തി​യു​ക്ത​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

