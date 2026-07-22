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    Qatar
    Posted On
    date_range 22 July 2026 7:29 AM IST
    Updated On
    date_range 22 July 2026 7:29 AM IST

    തയ്യിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഹാജിക്ക് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ഖത്തർ ചാപ്റ്ററിന്റെ സ്വീകരണം

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    തയ്യിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഹാജിക്ക് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ഖത്തർ ചാപ്റ്ററിന്റെ സ്വീകരണം
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    വി​ല്ല്യാ​പ്പ​ള്ളി മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്

    ത​യ്യി​ൽ കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല ഹാ​ജി​ക്ക് മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ

    ചാ​പ്റ്റ​ർ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: വ​ട​ക്കേ മ​ല​ബാ​റി​ലെ മ​ത -സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന വി​ല്ല്യാ​പ്പ​ള്ളി മു​സ്ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ ശേ​ഷം ഖ​ത്ത​റി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി എ​ത്തി​യ ത​യ്യി​ൽ കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല ഹാ​ജി​ക്ക് മു​സ്ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ നാ​സ​ർ നീ​ലി​മ, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​വി.​എ. നാ​സ​ർ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​എം. നാ​സ​ർ ഹാ​ജി, വി.​എം.​ജെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ പി.​പി. നാ​സ​ർ, ഇ.​എം. കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ്, കെ.​എം. ഫൈ​സ​ൽ, അ​ലി​ഫ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​നൗ​ഷാ​ദ് ത​യ്യി​ൽ, വി ​സേ​വ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫൈ​സ​ൽ അ​രോ​മ, ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി മെം​ബ​ർ റി​നാ​സ് ത​യ്യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

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    TAGS:welcomesqatar​Muslim JamaatQatar Chapter
    News Summary - Muslim Jamaat Qatar Chapter welcomes Thayyil Kunjabdulla Haji
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