Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 12 Feb 2026 12:57 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Feb 2026 12:57 PM IST

    ഈ​ണം ദോ​ഹ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം

    ഈ​ണം ദോ​ഹ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം
    ഈ​ണം ദോ​ഹ​യു​ടെ എം​പ​വ​റി​ങ് ലൈ​വ്സ് അ​വാ​ർ​ഡ് നി​യാ​ർ​ക്ക് ഖ​ത്ത​റി​ന് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഈ​ണം ദോ​ഹ​യു​ടെ ഇ​രു​പ​താം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി കു​ട്ടി​ക​ളോ​ടും കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടു​മു​ള്ള പി​ന്തു​ണ​യു​ടെ​യും ഐ​ക്യ​ത്തി​നു​മു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യി നി​യാ​ർ​ക്കി​ന് ഈ​ണം ദോ​ഹ​യു​ടെ എം​പ​വ​റി​ങ് ലൈ​വ്സ് അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. അ​വാ​ർ​ഡ് നി​യാ​ർ​ക്ക് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​പി. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, ഈ​ണം ദോ​ഹ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഫ​രീ​ദ് തി​ക്കോ​ടി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ നി​യാ​ർ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷാ​ന​ഹാ​സ് എ​ടോ​ടി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    ഈ​ണം ദോ​ഹ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. മു​സ്ത​ഫ, നി​യാ​ർ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഫ​ർ മു​നാ​ഫ​ർ, റാ​സി​ഖ്, മ​ൻ​സൂ​ർ വ​ൺ ടു ​വ​ൺ, ആ​ഷി​ഖ് മാ​ഹി, നി​ഷാ​ദ് ക്യൂ​ബ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ദോ​ഹ​യി​ലെ ഇ​ൻ​സ്പെ​യ​ർ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​ൻ നാ​ച്ചു കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ന​യി​ച്ച സം​ഗീ​ത സ​ദ​സ്സും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

