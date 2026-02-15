Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 15 Feb 2026 10:51 AM IST
    date_range 15 Feb 2026 10:51 AM IST

    ഈ​ണം ദോ​ഹ ആ​ദ​ര​വും സം​ഗീ​ത​നി​ശ​യും

    ഈ​ണം ദോ​ഹ ആ​ദ​ര​വും സം​ഗീ​ത​നി​ശ​യും
    വ്യ​ത്യ​സ്ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​ഗ​ത്ഭ​രാ​യ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ​ക്കും ഈ​ണം ദോ​ഹ ന​ൽ​കി​യ ആ​ദ​ര​വ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ദോ​ഹ​യി​ലെ സം​ഗീ​ത പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഈ​ണം ദോ​ഹ വ്യ​ത്യ​സ്ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​ഗ​ത്ഭ​രാ​യ വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    അ​ർ​ബു​ദ​വു​മാ​യി പൊ​രു​തി ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വ​ന്ന് വി​ന്നേ​ഴ്സ് എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​ക്ക് രൂ​പം ന​ൽ​കി അ​ർ​ബു​ദ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം പ​ക​രാ​നും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്താ​നും പ​രി​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന മേ​രി പോ​ൾ സ​ചി​ത്, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന അ​ഷ്റ​ഫ് വ​ട​ക​ര, ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീ​മി​ലേ​ക്ക് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഏ​ക ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​മാ​യ ത​ഹ​സി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജിം​ഷാ​ദ്, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സൗ​ജ​ന്യ ചി​കി​ത്സ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഏ​ഷ്യ​യി​ലെ ത​ന്നെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ന​സ്റ്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ നി​യാ​ർ​ക്ക് എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​നം, കു​റ​ഞ്ഞ കാ​ലം കൊ​ണ്ട് വി​ഷ്വ​ൽ മീ​ഡി​യ രം​ഗ​ത്ത് അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച 121 മീ​ഡി​യ, ഗാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് ശ്രോ​താ​ക്ക​ളെ വി​സ്മ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശ​സ്ത ഹൃ​ദ്രോ​ഗ വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ ഡോ. ​റ​ഷീ​ദ് പ​ട്ട​ത്ത് എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ഈ​ണം ദോ​ഹ ആ​ദ​രി​ച്ച​ത്.

    വെ​ൽ​​കെ​യ​ർ അ​ഷ്റ​ഫ്, കെ.​കെ. ഉ​സ്മാ​ൻ, നി​ഷാ​ദ് ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ, 121 എം.​ഡി. മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ലി, ആ​ഷി​ഖ് മാ​ഹി, ശ​ര​ത് സി. ​നാ​യ​ർ, ഷ​ക്കീ​ർ പാ​വ​റ​ട്ടി, ബി.​ടി.​കെ. സ​ലീം എ​ന്നി​വ​ർ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. സം​ഗീ​ത രം​ഗ​ത്തെ പു​ത്ത​ൻ താ​രോ​ദ​യ​മാ​യ നാ​ച്ചു ക​ലി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ഗാ​ന​മേ​ള ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യി. ഈ​ണം ദോ​ഹ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫ​രീ​ദ് തി​ക്കോ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. മു​സ്ത​ഫ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    തു​ട​ർ​ന്നും പ്ര​ശ​സ്ത​രെ ആ​ദ​രി​ക്കു​മെ​ന്നും പു​തി​യ ഗാ​യ​ക​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

