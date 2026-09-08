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    ചൈ​നീ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി

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    കൃ​ഷി, പൊ​തു​സേ​വ​നം, നി​ർ​മാ​ണം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നു
    ചൈ​നീ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി
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    മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​തി​യ്യ ചൈ​നീ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി

    ച​ർ​ച്ചക്കിടെ

    ദോ​ഹ: ചൈ​ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​തി​യ്യ പ്ര​മു​ഖ ചൈ​നീ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. കൃ​ഷി, പൊ​തു​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, നി​ർ​മാ​ണം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ.

    സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന ചെ​യ്‌​ത സ്മാ​ർ​ട്ട് സി​സ്റ്റ​ങ്ങ​ൾ, ശു​ചീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും മ​റ്റ് പൊ​തു​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന റോ​ബോ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് മ​ന്ത്രി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത​യും സു​സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ അ​റി​വു​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ല​യി​രു​ത്തി.

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    News Summary - Municipality Minister holds talks with Chinese companies
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