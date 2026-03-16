Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഅ​ബു സം​റ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 16 March 2026 1:27 PM IST
    Updated On
    date_range 16 March 2026 1:27 PM IST

    അ​ബു സം​റ അ​തി​ർ​ത്തിയിൽ ഒരുക്കങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​തി​യ്യ ലാ​ൻ​ഡ് ക​സ്റ്റം​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി
    അ​ബു സം​റ അ​തി​ർ​ത്തിയിൽ ഒരുക്കങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രി
    cancel
    camera_alt

    മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​തി​യ്യ ലാ​ൻ​ഡ് ക​സ്റ്റം​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ

    ​ദോ​ഹ: അ​ബു സം​റ അ​തി​ർ​ത്തി ക​വാ​ട​ത്തി​ലെ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​തി​യ്യ ലാ​ൻ​ഡ് ക​സ്റ്റം​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. ഭ​ക്ഷ്യ ച​ര​ക്കു​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ക്ലി​യ​റ​ൻ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​സ്റ്റം​സ് വി​ഭാ​ഗം ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. അ​തി​ർ​ത്തി ക​വാ​ട​ത്തി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ബു സം​റ ബോ​ർ​ഡ​ർ ക്രോ​സി​ങ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ​നി​ല​വി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്, ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ ച​ര​ക്കു​ക​ൾ വി​പ​ണി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മു​ൻ​കൂ​ട്ടി​യു​ള്ള ആ​സൂ​ത്ര​ണം അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള ച​ര​ക്കു​ക​ളു​ടെ​യും അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സു​ഗ​മ​മാ​യ പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ബൂ സം​റ അ​തി​ർ​ത്തി നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കാ​ണ് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ച​ര​ക്കു നീ​ക്കം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന എ​ക്സ്-​റേ സ്ക്രീ​നി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, പ​രി​ശോ​ധ​നാ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും മ​ന്ത്രി​യും സം​ഘ​വും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫ് ക​സ്റ്റം​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ജ​മാ​ലി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​നാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന, ഓ​ഡി​റ്റി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ മ​ന്ത്രി ക​സ്റ്റം​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് ക​ണ്ടു മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി. മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യം, പ​രി​സ്ഥി​തി കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം, പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ഖ​ത്ത​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ർ​ഡ്സ് ആ​ൻ​ഡ് മെ​ട്രോ​ള​ജി എ​ന്നീ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: qatar
    News Summary - Municipality Minister assesses preparations at Abu Samra border
    X