    Qatar
    date_range 20 Jan 2026 8:13 AM IST
    date_range 20 Jan 2026 8:13 AM IST

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് മാ​ഹീ​ന് ജി.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ സേ​വ​ന പു​ര​സ്‌​കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് മാ​ഹീ​ന് ജി.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ സേ​വ​ന പു​ര​സ്‌​കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു
    ഇ​ൻ​ഡോ-​അ​റ​ബ് ഫ്ര​ണ്ട്ഷി​പ് സെ​ന്റ​ർ ഇ​ന്ത്യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മാ​ഹീ​ന് ജി.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ പു​ര​സ്കാ​രം ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ൽ റ​ഈ​സ് ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ റ​ഈ​സ് ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഇ​ൻ​ഡോ -അ​റ​ബ് ഫ്ര​ണ്ട്ഷി​പ് സെ​ന്റ​ർ ഇ​ന്ത്യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റും കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ക​ലാ​പ്രേ​മി ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ എം. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മാ​ഹീ​ന് ഗ​ൾ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ ഫ്ര​ണ്ട്ഷി​പ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ സേ​വ​ന പു​ര​സ്കാ​രം ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​രം​ഭ​ക​നും അ​ൽ റ​ഈ​സ് ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ റ​ഈ​സ് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. മീ​ഡി​യ പ്ല​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​അ​മാ​നു​ള്ള വ​ട​ക്കാ​ങ്ക​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ. ​ഷീ​ല ഫി​ലി​പ്പ്, ഫൗ​സി​യ അ​ക്ബ​ർ, ജോ​ബി കെ. ​ജോ​ൺ, ജോ​സ് ഫി​ലി​പ്പ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് നൗ​ഷാ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വി​ദേ​ശ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശാ​ശ്വ​ത​മാ​യ പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്ന​തി​നു വേ​ണ്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഇ​ൻ​ഡോ -അ​റ​ബ് ഫ്ര​ണ്ട്ഷി​പ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ഇ​ന്ത്യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റാ​ണ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് മാ​ഹീ​ൻ. സാ​മൂ​ഹ്യ സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഗ​ൾ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ ഫ്ര​ണ്ട്ഷി​പ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പു​ര​സ്കാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ച​ത്. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും കാ​ക്കൂ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

