    ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളുടെ വഴികാട്ടി മുഹമ്മദലി എ. ഓർമയായി

    ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളുടെ വഴികാട്ടി മുഹമ്മദലി എ. ഓർമയായി
    മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി എ.

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വ​ഴി​കാ​ട്ടി എ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ഓ​ർ​മ​യാ​യി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​ശ്ര​യ​വും വി​വി​ധ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​മ​ര​ക്കാ​ര​നും മാ​ധ്യ​മം ദി​ന​പ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ എ​ഡി​റ്റ​റും പ്രി​ന്റ​റും പ​ബ്ലി​ഷ​റു​മാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​യി​രു​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം നാ​ട്ടി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട എം. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി. 1971ൽ ​ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി എ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം പി​ന്നീ​ട് നി​ര​വ​ധി സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ത​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്‌​ഠി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ഡോ. ​യൂ​സു​ഫു​ൽ ഖ​റ​ദാ​വി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ റി​ലീ​ജി​യ​സ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​ഠ​നം. തു​ട​ർ​ന്ന് 19 വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ലം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ ന​ൽ​കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് സാ​ധി​ച്ചു. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലും മും​ബൈ​യി​ലും മ​ന്ത്രാ​ല​യ പ്ര​തി​നി​ധി​യോ​ടൊ​പ്പം നേ​രി​ട്ട് എ​ത്തി​യാ​ണ് ഇ​ന്റ​ർ​വ്യൂ​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പ്ര​മു​ഖ സ്ഥാ​നം അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കു​ന്ന ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ക​രി​ൽ പ്ര​മു​ഖ​നും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം സ്കൂ​ളി​ന്റെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ (ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ സി.​ഐ.​സി) സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലും നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ന്നീ പ​ദ​വി​ക​ളും അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    1998ൽ ​പ്ര​വാ​സ​ത്തോ​ട് വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി മ​ജ്‍ലി​സു ത​അ്‍ലീ​മി​ൽ ഇ​സ്ലാ​മി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, മാ​ധ്യ​മം ദി​ന​പ​ത്രം എ​ഡി​റ്റ​ർ, ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്ലാ​മി സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പ​ദ​വി​ക​ൾ അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. രോ​ഗം പി​ടി​പെ​ട്ട് കി​ട​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ ക​ർ​മ​നി​ര​ത​നാ​യി​രു​ന്നു. ന​ല്ലൊ​രു സം​ഘാ​ട​ക​നും അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പാ​ട​വ​വു​മു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

