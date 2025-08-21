Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 11:34 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 11:34 AM IST

    മു​ബാ​റ​ക്കി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    farewell
    മു​ബാ​റ​ക്കി​ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി ക​മ്മി​റ്റി യാ​ത്ര​യയ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കു​ന്ന കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സി​റ്റി മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ബാ​റ​ക്കി​ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.ചു​രു​ങ്ങി​യ കാ​ല​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ടം പി​ടി​ക്കാ​ൻ മു​ബാ​റ​ക്കി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ന്ന് യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​ടി.​കെ. ബ​ഷീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​റാ​ജ് മാ​തോ​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വാ​ണി​മേ​ൽ, സം​സ്ഥാ​ന ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗം മു​സ്ത​ഫ എ​ല​ത്തൂ​ർ, ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ന​വാ​സ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, റൂ​ബി​നാ​സ് കോ​ട്ടേ​ട​ത്ത്, മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഉ​ബൈ​ദ് സി.​കെ, അ​ബ്ദു​സ​മ​ദ് കെ., ​മ​ഹ്മൂ​ദ് വ​ട​ക​ര, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ചാ​വ​ട്ട്, ഇ​ജാ​സ് പു​ന​ത്തി​ൽ, ഇ.​എ. നാ​സ​ർ, ആ​ബി​ദീ​ൻ കൊ​ടു​വ​ള്ളി, ജൗ​ഹ​ർ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, അ​ബ്‌​ദു​ൽ സ​ലീം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി മു​ബാ​റ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മു​ജീ​ബ് ദേ​വ​ർ​കോ​വി​ൽ, ഫി​ർ​ദൗ​സ് മ​ണി​യൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​തീ​ഖ് റ​ഹ്മാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഒ.​പി സ്വാ​ലി​ഹ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewsFarewellQatar NewsKozhikode District KMCC
