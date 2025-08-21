മുബാറക്കിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകിtext_fields
ദോഹ: പ്രവാസം മതിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന കോഴിക്കോട് സിറ്റി മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുബാറക്കിന് കോഴിക്കോട് ജില്ല കെ.എം.സി.സി യാത്രയയപ്പ് നൽകി.ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനം നടത്തി കെ.എം.സി.സി പ്രവർത്തകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം പിടിക്കാൻ മുബാറക്കിന് കഴിഞ്ഞുവെന്ന് യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കെ.എം.സി.സി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി.ടി.കെ. ബഷീർ പറഞ്ഞു.
ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് സിറാജ് മാതോത്ത് അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശംസുദ്ദീൻ വാണിമേൽ, സംസ്ഥാന ഉപദേശക സമിതി അംഗം മുസ്തഫ എലത്തൂർ, ജില്ല ഭാരവാഹികളായ നവാസ് കോട്ടക്കൽ, റൂബിനാസ് കോട്ടേടത്ത്, മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളായ ഉബൈദ് സി.കെ, അബ്ദുസമദ് കെ., മഹ്മൂദ് വടകര, മുഹമ്മദ് ചാവട്ട്, ഇജാസ് പുനത്തിൽ, ഇ.എ. നാസർ, ആബിദീൻ കൊടുവള്ളി, ജൗഹർ കൊയിലാണ്ടി, അബ്ദുൽ സലീം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജില്ല കമ്മിറ്റിയുടെ ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങി മുബാറക്ക് മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി. ജില്ല ഭാരവാഹികളായ മുജീബ് ദേവർകോവിൽ, ഫിർദൗസ് മണിയൂർ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ജില്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി അതീഖ് റഹ്മാൻ സ്വാഗതവും സെക്രട്ടറി ഒ.പി സ്വാലിഹ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
