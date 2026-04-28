Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 28 April 2026 1:56 PM IST
    Updated On
    date_range 28 April 2026 1:56 PM IST

    പ്ര​ത്യാ​ശ​യോ​ടെ മു​ന്നോ​ട്ട് - സീ​ഷോ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി

    സീഷോർ സ്ഥാപകനും ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനുമായ സഈദ് സലിം അൽ

    മുഹന്നദി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ സീഷോർ മുഹമ്മദലിക്കൊപ്പം

    പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷ സാഹചര്യങ്ങളും ഖത്തരി ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രതിരോധവും മറ്റ് ഇടപെടലുകളും പങ്കുവെച്ച് സീഷോർ സ്ഥാപകനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ മുഹമ്മദലി സെയ്തുകുഞ്ഞ് ഗൾഫ് മാധ്യമത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു. പ്രവാസിയുടെ ആശങ്കയും പ്രതീക്ഷയും, ഖത്തറിനോടുള്ള സ്നേഹവും ഉത്തരവാദിത്തവും അദ്ദേഹം പങ്കുവെക്കുന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ളു​ക​ളി​ൽ പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ സംഘർഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ക​ട​ന്നു​പോ​യ​ത്. 40 ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​ന്നി​ന്ന യുദ്ധവും പ്ര​തി​രോ​ധ​വും, മധ്യസ്ഥ ച​ർ​ച്ച​ക​ളും ​ പി​രി​മു​റു​ക്ക​ങ്ങ​ളും ലോ​ക ജ​ന​തയെ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളെ അസ്വസ്ഥമാക്കി. സം​ഘ​ർ​ഷം ഖ​ത്ത​റി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ശ​ങ്ക സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​ണ്. അ​ത് ന​മു​ക്ക് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ലോ​കം മു​ഴു​വ​നു​മു​ണ്ട്.

    ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങളിൽ, നി​ര​വ​ധി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ശ​രി​യാ​യ രീ​തി​യി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം വി​വി​ധ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ന​മ്മെ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗിക വാ​ർ​ത്താ ഉ​റ​വി​ട​ങ്ങ​ളെ മാ​ത്രം വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്.

    നി​ല​വി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷം എ​ങ്ങോ​ട്ടാ​ണ് എ​ന്ന​തി​നെ കു​റി​ച്ച് ന​മു​ക്ക് വ​ലി​യ ധാ​ര​ണ​ക​ളി​ല്ല. എ​ന്നാ​ലും ഖ​ത്ത​രി ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും കൃ​ത്യ​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത് ആശ്വാസം നൽകുന്നതാ​ണ്.

    നി​ല​വി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​വി​യെ കു​റി​ച്ച് കൃ​ത്യ​മാ​യ ധാ​ര​ണ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ങ്കി​ലും, ഇ​വി​ടു​ത്തെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ന​ൽ​കു​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പോം​വ​ഴി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പാ​കി​സ്താ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് വ​ലി​യൊ​രു മാ​ന​സി​ക പി​രി​മു​റു​ക്കം അ​നു​ഭ​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. സീ​ഷോ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ണി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രെ കു​റി​ച്ച്, അ​ങ്ങ​നെ...

    അ​യ്യാ​യി​ര​ത്തോ​ളം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ് സീ​ഷോ​ർ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു കീ​ഴി​ൽ പ​ണി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. സീ​ഷോ​ർ അ​മ​ര​ക്കാ​ര​നാ​യ​തു​കൊ​ണ്ടു ത​ന്നെ, ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ചെ​റു​ത​ല്ല. അ​തു​പോ​ലെ ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്തെ ഓ​രോ സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലും ന​മ്മ​ളും ഭാ​ഗ​മാ​ണ്...

    ക​ട​ലി​ൽ മീ​ൻ​പി​ടു​ത്തം അ​ട​ക്കം പ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, പി​ന്നീ​ട് സ​മു​ദ്ര​യാ​ത്ര അ​ട​ക്കം എ​ല്ലാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യി തു​റ​ന്നു ന​ൽ​കി. ഈ ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടാം എ​ന്നാ​ണ് എന്റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ

    മ​ല​യാ​ളി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം ജോ​ലി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും ബി​സി​ന​സ് നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും വ​ലി​യ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളി​ലാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​രം സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ പു​തി​യ​ത​ല്ല. കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്തി​ന് മു​മ്പും ശേ​ഷ​വും ലോ​കം പ​ല​ത​വ​ണ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മാ​ന്ദ്യ​ത്തെ നേ​രി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ണ്ണ​വി​ല​യി​ലെ വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ൾ അടക്കം മറ്റു പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ക​ട​ന്നു​പോ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി വ​ന്നു​പോ​കു​ന്ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റും വി​വി​ധ പൊ​തു​മേ​ഖ​ലാ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​ക്കും വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. കോ​വി​ഡ് മ​ഹാ​മാ​രി​യു​ടെ സ​മ​യ​ത്ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ൾ ന​മ്മ​ളെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ന്നു​മാ​ത്രം; പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാം, എ​ന്നാ​ൽ ത​ള​രാ​തെ മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​യാ​ൽ ഖ​ത്ത​ർ എ​ന്നും ന​മു​ക്ക് താ​ങ്ങാ​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും എന്നതാണ്.

    എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ മാ​ന​സി​ക​മാ​യി ത​ള​രാ​തെ ഇ​രി​ക്കാ​ൻ ന​മ്മ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. കു​ടും​ബ​ത്തെ കൂ​ടെ താ​മ​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണം. ജോ​ലി​യു​ള്ള​വ​ർ തു​ട​ര​ട്ടെ, എ​ന്നാ​ൽ അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രോ​ട് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ ഞാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

    ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച് ഖ​ത്ത​രി ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ്

    ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള ക​ട​പ്പാ​ട് വാ​ക്കു​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ തീ​രു​ന്ന​ത​ല്ല. ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ പ്ര​ള​യം ഉ​ണ്ടാ​യ​പ്പോ​ഴും മ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലും ഈ ​ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ന​മ്മ​ളെ ചേ​ർ​ത്ത് പി​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​മ്മു​ടെ കേ​ര​ള​ക്കാ​രെ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രെ.

    കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്തെ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ ന​മ്മ​ളാ​രും മ​റ​ക്കി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തെ​പ്പോ​ലെ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​രി ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഇ​വി​ട​ത്തെ താ​മ​സ​ക്കാ​രെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച​ത്. ലോ​കം മു​ഴു​വ​ൻ ആ​ളു​ക​ളെ മു​റി​ക്കു​ള്ളി​ൽ അ​ട​ച്ചി​ട്ട​പ്പോ​ൾ, ഇ​വി​ടെ ഓ​രോ റൂ​മി​ലും മ​രു​ന്നും ഭ​ക്ഷ​ണ​വും എ​ത്തി​ച്ചു ന​ൽ​കി. ലോ​കം മു​ഴു​വ​ൻ പ​ക​ച്ചു​നി​ന്ന​പ്പോ​ൾ പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത് ന​മു​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച ആ​ശ്വാ​സം എ​ടു​ത്തു പ​റ​യേ​ണ്ട​താ​ണ്. മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പോ​ലും മാ​തൃ​ക​യാ​ക്കാ​വു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വി​ടു​ത്തെ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ.

    ന​മ്മ​ളെ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന വാ​ക്കോ പ്ര​വൃ​ത്തി​യോ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. പ​ക​രം, ന​മ്മെ ആ​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും കൂ​ടെ നി​ൽ​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ന​മ്മ​ൾ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ ആ ​ദി​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ച്ചു​കൂ​ട്ടി.

    ഈ ​സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ല​ത്തും ഖ​ത്ത​ർ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ണ്. ദൈ​വാ​നു​ഗ്ര​ഹ​ത്താ​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ അ​നി​ഷ്ട സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ഇ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല എ​ന്ന​ത് വ​ലി​യൊ​രു കാ​ര്യ​മാ​ണ്. ഈ ​ക​രു​ത​ലി​നും സു​ര​ക്ഷ​ക്കും ദൈ​വ​ത്തോ​ടും ഈ ​നാ​ടി​നോ​ടും ന​മ്മ​ൾ ക​ട​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഖ​ത്ത​റി​നോ​ടു​ള്ള ക​ട​പ്പാ​ട്

    പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി ഈ ​മ​ണ്ണ് ന​മു​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​വും ജീ​വി​ത​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും വാ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക​തീ​ത​മാ​ണ്. ന​മ്മ​ൾ ഇ​വി​ടെ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു, സ​മ്പാ​ദി​ക്കു​ന്നു, ആ ​പ​ണം ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ന്നു. മ​റ്റ് പാ​ശ്ചാ​ത്യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ശ​മ്പ​ള​ത്തേ​ക്കാ​ൾ ഉ​പ​രി​യാ​യി, ഇ​വി​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന തു​ക​യി​ൽ വ​ലി​യ ശ​ത​മാ​ന​വും ന​മു​ക്ക് ക​രു​തി​വെ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നു എ​ന്ന​ത് ചെ​റു​ത​ല്ലാ​ത്തൊ​രു കാ​ര്യ​മാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ലെ ജീ​വി​തം എ​ന്നെ പ​ഠി​പ്പി​ച്ച വ​ലി​യൊ​രു പാ​ഠ​മു​ണ്ട്, ഈ ​രാ​ജ്യം ന​മ്മ​ളെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​വി​ടെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. ആ ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ ബ​ഹു​മാ​നി​ച്ചും ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചും ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ഒ​രാ​ൾ​ക്കും ഒ​രു ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടും നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. ഒ​രു പൊ​ലി​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പോ​ലും ക​യ​റേ​ണ്ടി വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത, സ​മാ​ധാ​ന​ത്തോ​ടെ ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഒ​രി​ടം! ഇ​തി​നൊ​ക്കെ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ തീ​രി​ല്ല.

    അ​ടു​ത്തി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ, ഈ ​രാ​ജ്യം ന​മ്മ​ളെ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച​തെ​ന്ന് ലോ​കം ക​ണ്ട​താ​ണ്. ഊ​ർ​ജ്ജ​ല​ഭ്യ​ത​യി​ലാ​യാ​ലും മ​റ്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ലും ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തെ​യും ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​തെ, സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്ക് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഖ​ത്ത​റി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ഈ ​രാ​ജ്യം ചെ​റു​താ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യാ​ണി​ത്. ക​രു​ത്തു​റ്റ ഒ​രു ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ, വ​ലി​യൊ​രു മ​ന​സ്സു​ള്ള ഈ ​നാ​ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ എ​ന്നും മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്. ഉ​പ​രോ​ധ​വും കോ​വി​ഡ് മ​ഹാ​മാ​രി​യു​ടെ നാ​ളു​ക​ളും തു​ട​ങ്ങി നാം ​ക​ട​ന്നു​പോ​യ ഓ​രോ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യും പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കി​യ പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ വ​ലു​താ​ണ്. ഈ ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളെ​യെ​ല്ലാം അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള, ദൂ​ര​ക്കാ​ഴ്ച​യു​ള്ള ഒ​രു ഭ​ര​ണ​നേ​തൃ​ത്വം ന​മു​ക്കു​ണ്ട്. ഖ​ത്ത​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്താ​ർ​ജി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ല​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഒ​പ്പം ന​ട​ന്ന​വ​ർ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ, അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു പ​റ​യാം, ഈ ​രാ​ജ്യം മു​ന്നോ​ട്ട് ത​ന്നെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കും. ഓ​രോ കാ​ല​ഘ​ട്ട​വും ന​മു​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ജീ​വി​ത​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഇ​ന്ന​ല​ക​ളെ​ക്കാ​ൾ മി​ക​ച്ച നാ​ളെ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഉ​റ​ച്ച പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഓ​രോ പ്ര​വാ​സി​യും പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഒ​പ്പം നി​ന്ന്, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​വു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ന​മ്മു​ടെ ക​ട​മ. ഈ ​നാ​ടി​നോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​ര​വും ക​ട​പ്പാ​ടും വെ​റും വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങു​ന്ന​ത​ല്ല.

    ന​മു​ക്ക് ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാം...

    News Summary - Moving forward with hope - Seashore Muhammed Ali
