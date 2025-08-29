Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 7:36 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 7:36 AM IST

    അ​ൽ വ​ക്റ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ കൊ​തു​കു ന​ശീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി

    അ​ൽ വ​ക്റ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ കൊ​തു​കു ന​ശീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി
    അ​ൽ വ​ക്റ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ കൊ​തു​കു ന​ശീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന​ഗ​ര​ശു​ചി​ത്വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ൽ വ​ക്റ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ​രി​ധി​യി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ക്ലീ​ൻ​ലി​നെ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്ത​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കൊ​തു​കു​ക​ളെ​യും കീ​ട​ങ്ങ​ളെ​യും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. ഏ​പ്രി​ൽ പ​കു​തി മു​ത​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് പ​കു​തി വ​രെ നീ​ണ്ട കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ കൊ​തു​കു​ക​ളു​ടെ ഉ​റ​വി​ട കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും മ​രു​ന്ന് ത​ളി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    7803 മാ​ലി​ന്യ ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ളി​ൽ മ​രു​ന്ന് ത​ളി​ക്ക​ൽ, പൊ​തു​പാ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ലും ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും സ്പ്രേ ​ചെ​യ്യ​ൽ, ഫോ​ഗി​ങ്, കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന ജ​ല​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ന​ട​ത്തി.

    അ​ൽ വ​ക്റ​യി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ ജീ​വി​ത അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    TAGS:municipalityoperationMosquitocontrolAl Wakrah
    News Summary - Mosquito control operation in Al Wakra Municipality
