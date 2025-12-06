Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightമൊ​റോ​ക്കോ​ക്ക്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 11:39 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 11:40 AM IST

    മൊ​റോ​ക്കോ​ക്ക് സ​മ​നി​ല​പ്പൂ​ട്ട്

    text_fields
    bookmark_border
    മു​ന്നേ​റ്റ താ​രം അ​ബ്ദു​ർ​റ​സാ​ഖ് ഹ​മ​ദ​ല്ല റെ​ഡ് കാ​ർ​ഡ് ക​ണ്ട് പു​റ​ത്താ​യ​ത് മൊ​റോ​ക്കോ​യെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കി
    മൊ​റോ​ക്കോ​ക്ക് സ​മ​നി​ല​പ്പൂ​ട്ട്
    cancel
    camera_alt

    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് മൊ​റോ​ക്കോ-​ഒ​മാ​ൻ

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ഗ്രൂ​പ്പു​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ മൊ​റോ​ക്കോ​ക്ക് സ​മ​നി​ല​പ്പൂ​ട്ട്. ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ൽ കോ​മ​റോ​സി​നെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യി കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ ക​രു​ത്തു​മാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​യ മൊ​റോ​ക്കോ​യെ ഒ​മാ​ൻ സ​മ​നി​ല​യി​ൽ ത​ള​ച്ചു. മു​ന്നേ​റ്റ​താ​രം അ​ബ്ദു​ർ​റ​സാ​ഖ് ഹ​മ​ദ​ല്ല റെ​ഡ് കാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ച്ച് പു​റ​ത്താ​യ​താ​ണ് മൊ​റോ​ക്കോ​യു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തെ ത​ള​ർ​ത്തി​യ​ത്.

    ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ അ​മി​ൻ സ​ഹ്സൂ, അ​ബ്ദു​ർ​റ​സാ​ഖ് ഹ​മ​ദ​ല്ല, എ​ൽ ബെ​ർ​ക്കോ ക​രീം എ​ന്നി​വ​ർ ഗോ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് നി​ര​വ​ധി ഷോ​ട്ടു​ക​ൾ പാ​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും എ​ല്ലാം വി​ഫ​ല​മാ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ആ​ക്ര​മ​ണം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത ഒ​മാ​ൻ ഗോ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ശ്ര​മം ത​ട​ർ​ന്നു. യൂ​സു​ഫ് അ​ൽ​മാ​ൽ​ക്കി, മു​സ്അ​ബ് അ​ൽ​മ​മാ​രി എ​ന്നി​വ​ർ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഒ​ടു​വി​ൽ പി​ഴ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ 51ാം മി​നി​റ്റി​ൽ മു​ന്നേ​റ്റ താ​രം അ​ബ്ദു​ർ​റ​സാ​ഖ് ഹ​മ​ദ​ല്ല റെ​ഡ് കാ​ർ​ഡ് ക​ണ്ട് പു​റ​ത്താ​യ​തും മൊ​റോ​ക്കോ​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കി. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ത്തു​പേ​രു​മാ​യി ക​ളി​ച്ച മൊ​റോ​ക്കോ​ക്കെ​തി​രെ അ​വ​സ​രം മു​ത​ലെ​ടു​ത്ത് ഒ​മാ​ൻ ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​ർ​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, മൊ​റോ​ക്കോ ടീം ​ഗോ​ളു​ക​ൾ വ​ഴ​ങ്ങാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​ളി​യ​വ​സാ​നി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ ഗാ​ല​റി​യെ ആ​കാം​ക്ഷ​യി​ലാ​ക്കി ഒ​മാ​ൻ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഗോ​ൾ​വ​ല കു​ലു​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. ഒ​ടു​വി​ൽ ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ഗോ​ളു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​തെ സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പ​രി​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - Morocco's forward Abderrazak Hamdallah was sent off after a red card, putting the opposition in a dilemma
    Similar News
    Next Story
    X