    നാടണഞ്ഞത്...
    Posted On
    date_range 17 March 2026 7:03 AM IST
    Updated On
    date_range 17 March 2026 7:03 AM IST

    നാടണഞ്ഞത് അയ്യായിരത്തിലേറെ ഇന്ത്യക്കാർ

    ദോ​ഹ: പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്നാ​ലെ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 28ന് ​ഖ​ത്ത​ർ വ്യോ​മ​പാ​ത അ​ട​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം ദോ​ഹ​യി​ൽ നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത് 5300 ലേ​റെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ. യാ​ത്ര ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ട ട്രാ​ൻ​സി​റ്റ് വി​സ​യി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​രും ടൂ​റി​സ്റ്റ്, ​​ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല വി​സ​യി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​രും അടക്കമുള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെയാണ് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ല​ക്ഷ്യ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ന്യൂഡൽഹി, മുംബൈ, കൊച്ചി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് 1100 യാ​ത്ര​ക്കാ​രാണ് ദോഹയിൽനിന്ന് യാത്ര ചെയ്തത്.

    വ്യോ​മ​പാ​ത ഭാ​​ഗി​ക​മാ​യി തു​റ​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് സ​ർ​വി​സ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ക​യ​റ്റി​വി​ട്ട​ത്. മാ‌​ർ​ച്ച് ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ൽ ഡ​ൽ​ഹി, മും​ബൈ, കൊ​ച്ചി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തിയിരുന്നു.

    മാർച്ച് 18 മുതൽ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, അഹമ്മദാബാദ്, അമൃത് സർ, ബംഗളൂരു, ചെന്നൈ, ഡൽഹി, ഹൈദരാബാദ്, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് സർവിസ് നടത്തുമെന്ന് ഖത്തർ എയർവേസ് അറിയിച്ചതായി ദോഹയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു. സാ​ധാ​ര​ണ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, പ്ര​ത്യേ​ക അ​നു​മ​തി​യു​ള്ള റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് പ​രി​മി​ത​മാ​യ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​ടി​യ​ന്ത​ര ചി​കി​ത്സ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും വി​സ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ക്കു​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    വിമാനങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും പുതിയ ഫ്ലൈറ്റ് അപ്‌ഡേറ്റുകൾക്കുമായി യാത്രക്കാർക്ക് ഖത്തർ എയർവേസ് വെബ്‌സൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് സന്ദർശിക്കുകയോ ട്രാവൽ ഏജന്റുമായി ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യാമെന്ന് ഖത്തർ എയർവേസും പ്രാദേശിക അധികാരികളും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, അ​ബു സം​റ അ​തി​ർ​ത്തി വ​ഴി സൗ​ദി​യി​ലൂ​ടെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള മാ​ർ​​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും എം​ബ​സി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. റോ​ഡ് മാ​ർ​ഗം അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ യാ​ത്ര സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് എം​ബ​സി അ​ധി​കൃ​ത​രു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും മ​റ്റും ഈ ​സൗ​ക​ര്യം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ കൺട്രോൾ റൂം 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തനക്ഷമമായി തുടരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ അപെക്സ് ബോഡികളായ ഐ.സി.സി. ഐ.സി.ബി.എഫ് എന്നിവയുടെ ഹെൽപ് ലൈനുകളും ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അടിയന്തര കേസുകൾ cons.doha@mea.gov.in എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ എംബസിയെ അറിയിക്കാം.

    TAGS: news, gulf, Displaced, qatar, Indians
    News Summary - More than 5,000 Indians displaced
