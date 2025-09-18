Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightമാ​ർ​ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 12:00 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 12:00 PM IST

    മാ​ർ​ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഹൈ​പ്പ​ർ സ്റ്റോ​റി​ൽ മോ​ർ ദാ​ൻ 50% ഓ​ഫ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    മാ​ർ​ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വി​ന്റെ ഓ​ൾ​ഡ് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ഹൈ​പ്പ​ർ​സ്റ്റോ​റി​ലാ​ണ് ഓ​ഫ​ർ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്
    മാ​ർ​ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഹൈ​പ്പ​ർ സ്റ്റോ​റി​ൽ മോ​ർ ദാ​ൻ 50% ഓ​ഫ​ർ
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഓ​ൾ​ഡ് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ള്ള മാ​ർ​ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഹൈ​പ​ർ​സ്റ്റോ​ർ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ മോ​ർ ദാ​ൻ 50% ഓ​ഫ് ഓ​ഫ​ർ ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ.എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും 50 ശ​ത​മാ​ന​മോ അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലോ വി​ല​ക്കി​ഴി​വി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 24 വ​രെ​യാ​ണ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഓ​ഫ​ർ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ്രോ​സ​റി, നോ​ൺ​ഫു​ഡ്, ഫ്രോ​സ​ൻ, ഗാ​ർ​മെ​ന്റ്സ്, ഹൗ​സ്ഹോ​ൾ​ഡ്, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​ഫ​ർ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ആ​ദ്യ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് മാ​ർ​ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഇ​ത്ര​യും വ​ലി​യ സേ​വി​ങ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. മി​ക​ച്ച ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം അ​തു​ല്യ​മാ​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും പ്ര​മോ​ഷ​നി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ദി​വ​സേ​ന പു​തി​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ, വി​ല​ക്കു​റ​വ്, ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ ആ​ന​ന്ദം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി നി​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച വി​ല​ക്കു​റ​വു​ക​ളും ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.കൂ​ടാ​തെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മാ​ത്ര​മാ​യി എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക ഹോ​വ​ർ​ലി ഓ​ഫ​റും ലാ​ഭ​മാ​ണെ​ന്നു മാ​ർ​ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഖ​ത്ത​ർ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOfferQatar NewsMark and save
    News Summary - More than 50% off at Mark & ​​Save Hyperstore
    Similar News
    Next Story
    X