മാർക് ആൻഡ് സേവ് ഹൈപ്പർ സ്റ്റോറിൽ മോർ ദാൻ 50% ഓഫർtext_fields
ദോഹ: ഓൾഡ് എയർപോർട്ടിലുള്ള മാർക് ആൻഡ് സേവ് ഹൈപർസ്റ്റോർ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രമോഷൻ മോർ ദാൻ 50% ഓഫ് ഓഫർ ഇന്നുമുതൽ.എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ഉൽപന്നങ്ങളും 50 ശതമാനമോ അതിൽ കൂടുതലോ വിലക്കിഴിവിൽ ലഭ്യമാണ്.വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 24 വരെയാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഓഫർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഗ്രോസറി, നോൺഫുഡ്, ഫ്രോസൻ, ഗാർമെന്റ്സ്, ഹൗസ്ഹോൾഡ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഓഫർ ലഭ്യമാണ്.
ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ആദ്യമായിട്ടാണ് മാർക് ആൻഡ് സേവ് ഇത്രയും വലിയ സേവിങ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഒരുക്കുന്നത്. മികച്ച ഷോപ്പിങ് അനുഭവത്തോടൊപ്പം അതുല്യമായ ഓഫറുകളും പ്രമോഷനിൽ ഉപഭോക്താക്കളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രമോഷൻ ദിവസേന പുതിയ ഓഫറുകൾ, വിലക്കുറവ്, ഉപഭോക്തൃ ആനന്ദം എന്നിവയുമായി നിറഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന് മാർക്കറ്റ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച വിലക്കുറവുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യം.കൂടാതെ വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രമായി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ പ്രത്യേക ഹോവർലി ഓഫറും ലാഭമാണെന്നു മാർക് ആൻഡ് സേവ് ഖത്തർ മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു.
