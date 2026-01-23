Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    date_range 23 Jan 2026 10:40 AM IST
    date_range 23 Jan 2026 10:40 AM IST

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി​യ​ത് അ​ഞ്ചു​കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ

    • മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് വി​മാ​ന​യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന
    • വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി
    ഹ​മ​ദ് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട്

    ദോ​ഹ: യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ​ർ​ഷം വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യ​താ​യി ഖ​ത്ത​ർ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. 2025ൽ 5.43 ​കോ​ടി യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. മു​ൻ​വ​ർ​ഷം ഇ​ത് 5.27 കോ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. ​ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​മാ​ന​യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യു​മു​ണ്ടാ​യി. 2024ൽ 2,79,705 ​സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ത് 2,82,975 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ കാ​ർ​ഗോ, മെ​യി​ൽ സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ൽ നേ​രി​യ കു​റ​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    വി​മാ​ന​യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന വ​ർ​ധ​ന​ക്കൊ​പ്പം പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി ഖ​ത്ത​റി​ലെ വ്യോ​മ​യാ​ന മേ​ഖ​ല സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഐ.​സി.​എ.​ഒ ഗ്രൗ​ണ്ട് ഇ​ൻ​സ്ട്ര​ക്ട​റാ​യ ഖ​മീ​സ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ​ഖു​ലൈ​ഫി ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ മാ​ധ്യ​മ​ത്തോ​ട് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. കേ​വ​ലം സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​വ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്.

    പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ യാ​ത്രാ​ശേ​ഷി 6.5 കോ​ടി​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​തി​യ നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി, നി​ല​വി​ലു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി ഇ​ത് വീ​ണ്ടും ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ട്വി​ൻ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ തി​ര​ക്ക് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും വി​മാ​ന നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ, അ​തു​വ​ഴി വി​ഭ​വ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നും ഇ​ന്ധ​ന ലാ​ഭ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കു​ന്നു.

    വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ ഇ​ന്ധ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. 2026ഓ​ടെ ഇ​തി​ൽ വ​ലി​യ പു​രോ​ഗ​തി ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.ഐ.​സി.​എ.​ഒ പോ​ലു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ്വാ​ധീ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സും ‘ദോ​ഹ ഡി​ക്ല​റേ​ഷ​നും’ വ്യോ​മ​യാ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഡി​ജി​റ്റ​ലൈ​സേ​ഷ​നും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​ക്കും വ​ലി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.വ്യോ​മ​യാ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ​ള​ർ​ച്ച​യും പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ഒ​രു​മി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന മാ​തൃ​ക​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

