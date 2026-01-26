Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 1:23 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 1:23 PM IST

    ഇ​നി കൂ​ടു​ത​ൽ ത​ണു​പ്പു​ള്ള ദി​ന​ങ്ങ​ൾ; ബ​ർ​ദ് അ​ൽ അ​സ്റ​ഖ്’ സീ​സ​ണ് തു​ട​ക്കം

    എ​ട്ട് ദി​വ​സ​മാ​ണ് ഈ ​സീ​സ​ൺ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ ക​ല​ണ്ട​ർ ഹൗ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു
    ഇ​നി കൂ​ടു​ത​ൽ ത​ണു​പ്പു​ള്ള ദി​ന​ങ്ങ​ൾ; ബ​ർ​ദ് അ​ൽ അ​സ്റ​ഖ്’ സീ​സ​ണ് തു​ട​ക്കം
    Listen to this Article

    ​ദോ​ഹ: ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന ‘ബ​ർ​ദ് അ​ൽ അ​സ്റ​ഖ്’ സീ​സ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ഈ ​സീ​സ​ൺ ജ​നു​വ​രി മു​ഴു​വ​ൻ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. ഈ ​മാ​സം അ​വ​സാ​നം വ​രെ രാ​ജ്യം ക​ടു​ത്ത ത​ണു​പ്പി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും. എ​ട്ട് ദി​വ​സ​മാ​ണ് ഈ ​സീ​സ​ൺ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ ക​ല​ണ്ട​ർ ഹൗ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. ​​ജ​നു​വ​രി 21 മു​ത​ൽ താ​പ​നി​ല കു​റ​യു​മെ​ന്നും ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ​കു​പ്പ് നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യും കാ​ണ​പ്പെ​ട്ടു. അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​യി​ൽ 'നീ​ല' എ​ന്ന​ർ​ത്ഥം വ​രു​ന്ന വാ​ക്കി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് 'അ​ൽ അ​സ്റ​ഖ്' എ​ന്ന പേ​ര് വ​ന്ന​ത്. ക​ഠി​ന​മാ​യ ത​ണു​പ്പ് കാ​ര​ണം ശ​രീ​ര​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും മു​ഖ​വും നീ​ല നി​റ​മാ​കു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് ഈ ​പേ​ര് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ഇ​ന്ന​ലെ അ​ൽ ഷ​ഹാ​നി​യ​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല (13) രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ബൂ സം​റ (14), ഷ​ഹാ​നി​യ (15), അ​ൽ ഖോ​ർ (14) തു​റൈ​ന എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മ​റ്റു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ദോ​ഹ​യി​ൽ 18 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് ​​താ​പ​നി​ല​യാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​യ മ​ഴ​യും ല​ഭി​ച്ചു.

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - More cold days ahead; Bard al-Azraq season begins
