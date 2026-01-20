Begin typing your search above and press return to search.
    20 Jan 2026 8:20 AM IST
    20 Jan 2026 8:20 AM IST

    ലിബിയയിലെ മിസ്‌റാത തുറമുഖ വികസനം; കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു

    ലിബിയയിലെ മിസ്‌റാത തുറമുഖ വികസനം; കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു
    ലിബിയയിലെ മിസ്റാത തുറമുഖ വികസന കരാറിൽ നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ

    ഒപ്പുവെച്ചപ്പോൾ

    ​മി​സ്‌​റാ​ത: ലി​ബി​യ​യി​ലെ മി​സ്‌​റാ​ത്ത ഫ്രീ ​സോ​ണി​ലു​ള്ള പോ​ർ​ട്ട് ടെ​ർ​മി​ന​ൽ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി ഖ​ത്ത​ർ, ലി​ബി​യ, ഇ​റ്റ​ലി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ക​രാ​റി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി, ലി​ബി​യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ദ​ബീ​ബ, ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​ന്റോ​ണി​യോ ത​ജാ​നി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    മി​സ്‌​റാ​ത ഫ്രീ ​സോ​ണും ഖ​ത്ത​ർ, ഇ​റ്റ​ലി, സ്വി​റ്റ്‌​സ​ർ​ല​ൻ​ഡ് എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ക​മ്പ​നി​ക​ളും ത​മ്മി​ലാ​ണ് വി​ക​സ​ന ക​രാ​ർ. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ​ഖ​ത്ത​റും ലി​ബി​യ​യും ത​മ്മി​ൽ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണ് ക​രാ​റെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ എ​പ്പോ​ഴും താ​ൽ​പ​ര്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ലി​ബി​യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും തി​ര​ക്കേ​റി​യ​തും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​തു​മാ​യ മി​സ്‌​റാ​ത ഫ്രീ ​സോ​ൺ തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ ആ​ധു​നി​ക​വ​ൽ​ക്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യാ​ണ് പൊ​തു -സ്വ​കാ​ര്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഷി​പ്പി​ങ് ലൈ​നാ​യ മെ​ഡി​റ്റ​റേ​നി​യ​ൻ ഷി​പ്പി​ങ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ (എം.​എ​സ്.​സി) പോ​ർ​ട്ട് ഓ​പ്പ​റേ​റ്റ​റാ​യ ടെ​ർ​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ്, ദോ​ഹ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള മ​ഹാ കാ​പി​റ്റ​ൽ പാ​ർ​ട്‌​നേ​ഴ്‌​സ് (എം.​സി​പി) എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് മി​സ്‌​റാ​ത ഫ്രീ ​സോ​ൺ തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ ആ​ധു​നി​ക​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

