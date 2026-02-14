Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    14 Feb 2026 1:47 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Feb 2026 1:47 PM IST

    ഗ​താ​ഗ​ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പം, ഇ​നി ദ​ർ​ബ് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ...

    ഗ​താ​ഗ​ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ദ​ർ​ബ് ആ​പ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശം
    ഗ​താ​ഗ​ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പം, ഇ​നി ദ​ർ​ബ് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ...
    രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ ഗ​താ​ഗ​ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാം, ദ​ർ​ബ് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ, ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ, അ​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ, മ​റ്റ് ഇ​വ​ന്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ അ​റി​യാ​നും ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് പോ​ളി​സി​ക​ൾ, മ​റ്റ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, നി​ല​വി​ലു​ള്ള സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ദ​ർ​ബ് ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ എ​ളു​പ്പം ആ​ക്‌​സ​സ് ചെ​യ്യാം.

    പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ സു​താ​ര്യ​മാ​യും വേ​ഗ​ത്തി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ദ​ർ​ബ് ആ​പ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ സു​താ​ര്യ​മാ​യും വേ​ഗ​ത്തി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ദ​ർ​ബ് ആ​പ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ട​ൽ മാ​ർ​ഗ​മു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നും ക​ര ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നു​മു​ള്ള വി​വി​ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. സ​മു​ദ്ര​ഗ​താ​ഗ​ത ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്, ചെ​റി​യ ബോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ, മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാം. വി​വി​ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നും അ​വ​യു​ടെ നി​ല​വി​ലെ സ്ഥി​തി ട്രാ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നും സാ​ധി​ക്കും. ​പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​തെ ത​ന്നെ സ്മാ​ർ​ട്ട്ഫോ​ൺ വ​ഴി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. നാ​ഷ​ണ​ൽ ഓ​ത​ന്റി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ സി​സ്റ്റം അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ആ​പ്പി​ൽ ലോ​ഗി​ൻ ചെ​യ്യാം. ദ​ർ​ബ് ആ​പ് ഗൂ​ഗ്ൾ പ്ലേ ​സ്റ്റോ​റി​ലും ആ​പ് സ്റ്റോ​റി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

