    Qatar
    Posted On
    25 Aug 2025 2:46 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 2:46 PM IST

    മൃഗ സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    ദോ​ഹ: മേ​യ്, ജൂ​ൺ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ 2,835 തൈ​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. ​കൂ​ടാ​തെ, വേ​ലി​കെ​ട്ടി​യ റൗ​ദ​ക​ളും ന​ടീ​ൽ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും 251 ത​വ​ണ ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. കൂ​ടാ​തെ, 72 പ്രോ​സോ​പി​സ് മ​ര​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്തു. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ പു​തി​യ ഒ​രു ക്വാ​റി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഒ​രെ​ണ്ണം മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നും അ​പേ​ക്ഷ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ​ര​ണ്ട് മൊ​ബൈ​ൽ ക്ര​ഷ​ർ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും ര​ണ്ട് സാ​ൻ​ഡ് സ്ക്രീ​നി​ങ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ പു​തു​ക്കി. വി​വി​ധ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്കാ​യി 216 സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും ക്ര​ഷ​റു​ക​ളും ക്വാ​റി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് 144 ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് 114 റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ, സ​മു​ദ്ര​മേ​ഖ​ല -2, പ്ര​കൃ​തി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം -61 തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ന​ധി​കൃ​ത ക്യാ​മ്പു​ക​ളും ഫാ​മു​ക​ളും (64), മാ​ലി​ന്യം വ​ലി​ച്ചെ​റി​യ​ൽ (33), ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ (85) എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 265 പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ലാ​ൻ​ഡ് പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    കൂ​ടാ​തെ, റൗ​ദ​യി​ലും വി​ജ​ന​മാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും 78 ശു​ചീ​ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളും ന​ട​ത്തി.ഫീ​ൽ​ഡ് പ​ട്രോ​ളി​ങ്, സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്ക​ൽ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ട​ക്കം ​സ​മു​ദ്ര സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ്യാ​പ​ക നി​രീ​ക്ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ട​ൽ​ജീ​വി​ക​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം, നി​രോ​ധി​ത വ​ല​ക​ളും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ൽ, സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ 148 ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ​പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​മു​ള്ള നാ​ച്വ​റ​ൽ റി​സ​ർ​വ്സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ മ​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ​ഒ​ട്ട​ക​പ്പ​ക്ഷി​യു​ടെ മു​ട്ട​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു കൃ​ത്രി​മ ഹാ​ച്ച​റി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും വം​ശ​നാ​ശ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഒ​റി​ക്സ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ജീ​വി​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ജ​ന​ന-​പു​ന​ര​ധി​വാ​സ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    അ​ൽ ശ​ഹാ​നി​യ റി​സ​ർ​വ് വി​ക​സ​നം, യു​നെ​സ്കോ​യു​ടെ ലോ​ക പൈ​തൃ​ക പ​ദ​വി​ക്കാ​യി അ​ൽ ത​ഖി​റ റി​സ​ർ​വി​നെ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ഖോ​ർ അ​ൽ ഉ​ദൈ​ദ് വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി, ബി​ൻ ഖ​ന്നാം ദ്വീ​പ് സം​ര​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി എ​ന്നി​വ​യും പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​രി​സ്ഥി​തി​കാ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ൾ, ശു​ചീ​ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ, പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ, യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ന​ട​ത്തി.

