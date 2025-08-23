Begin typing your search above and press return to search.
    സ്കൂ​ൾ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    സ്കൂ​ൾ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    ദോ​ഹ: ര​​ണ്ടു​​മാ​​സ​​ത്തോ​​ളം നീ​​ണ്ട വേ​​ന​​ല​​വ​​ധി​ ക​​ഴി​​ഞ്ഞ് സ്കൂ​​ളു​​ക​​ൾ ഈ ​മാ​സം അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ തു​​റ​​ക്കാ​​നി​​രി​​ക്കെ, സ്കൂ​ൾ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം.

    കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ, സ്കൂ​ൾ സോ​ണു​ക​ളി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വേ​ഗ​പ​രി​ധി നി​യ​ന്ത്ര​ണം, വേ​ഗം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മ​റ്റു നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രി​ൽ അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്താ​നും റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​കീ​ക​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    അ​ശ്ഗാ​ൽ, മു​വാ​സ​ലാ​ത്ത് (ക​ർ​വ) എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ട്രാ​ഫി​ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഒ​രു ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ടൗ​ണു​ക​ളി​ലും സ്കൂ​ൾ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ വി​ന്യ​സി​പ്പി​ച്ച് ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ക​യും തി​ര​ക്ക് കു​റ​ക്കു​ക​യും എ​ല്ലാ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    സ്കൂ​ൾ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ‘സ്കൂ​ൾ സോ​ൺ സേ​ഫ്റ്റി പ്രോ​ഗ്രാ​മി’​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള 611 സ്കൂ​ൾ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ അ​ശ്ഗാ​ൽ വ​ലി​യ സു​ര​ക്ഷാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. റോ​ഡ് ക്രോ​സ് വാ​ക്ക് മാ​ർ​ക്കി​ങ്ങു​ക​ൾ, കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള കൈ​വ​രി​ക​ൾ, ഇ​ന്റ​ർ​ലോ​ക്കു​ക​ൾ, റി​ഫ്ലെ​ക്റ്റി​വ് റോ​ഡ് സ്റ്റ​ഡു​ക​ൾ, ദി​ശാ​സൂ​ച​ന ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ, ട്രാ​ഫി​ക് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഐ​ല​ൻ​ഡു​ക​ൾ, പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, സ്കൂ​ൾ സോ​ണു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മീ​പം 30 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​പ​രി​ധി നി​യ​ന്ത്ര​ണം എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    സ്കൂ​ളു​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ക​ൾ, ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക് ഫ​യ​ർ സ​പ്ര​ഷ​ൻ, ജി.​പി.​എ​സ് ട്രാ​ക്കി​ങ്, ഡ്രൈ​വ​ർ മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള നൂ​ത​ന സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള 3000 ഇ​ക്കോ ഫ്ര​ണ്ട്‌​ലി സ്കൂ​ൾ ബ​സു​ക​ളും നി​ര​ത്തി​ലി​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

