Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightക​പ്പ​ലു​ക​ളി​ൽ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 11:37 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 11:37 AM IST

    ക​പ്പ​ലു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​നു​മാ​യി ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    text_fields
    bookmark_border
    inspection campaign
    cancel
    camera_alt

    ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക​പ്പ​ലു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ​നി​ന്ന്

    ക​പ്പ​ലു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​നു​മാ​യി ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യംദോ​ഹ: ക​പ്പ​ലു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​നാ കാ​മ്പ​യി​നു​മാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് കോ​സ്റ്റ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ബോ​ർ​ഡേ​ഴ്സ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ക​പ്പ​ലു​ക​ളി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി സു​ര​ക്ഷ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ക​പ്പ​ലു​ക​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണോ എ​ന്നും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsShipsQatar NewsInspection CampaignMinistry of TransportQatar Ministry of Transport
    News Summary - Ministry of Transport launches inspection campaign on ships
    Similar News
    Next Story
    X