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    ജനന രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമുകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപേക്ഷകളും സ്വീകരിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

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    ജനന രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമുകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപേക്ഷകളും സ്വീകരിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയം
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    ദോഹ: ജനന രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമുകളും ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള അപേക്ഷകളും സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തന സമയവും കേന്ദ്രങ്ങളും പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ വിഭാഗം പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിയുക്ത ആശുപത്രി കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സേവന സമയം താഴെ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്: രാവിലെ 7:30 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 1.30 വരെ -വിമൻസ് വെൽനസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ, അൽ വക്റ ഹോസ്പിറ്റൽ, ആയിഷ ബിൻത് ഹമദ് അൽ അതിയ്യ ഹോസ്പിറ്റൽ, ദ ക്യൂബൻ ഹോസ്പിറ്റൽ, സിദ്റ മെഡിസിൻ. ഉച്ചക്കു 1.30 മുതൽ വൈകുന്നേരം 6:30 വരെ -വിമൻസ് വെൽനസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ. അപേക്ഷകർ തങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ കേന്ദ്രങ്ങളും സമയവും പരിശോധിച്ച് സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

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    News Summary - Ministry of Public Health announces centers accepting birth registration forms and certificate applications
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