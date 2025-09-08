Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    8 Sept 2025 2:42 PM IST
    Updated On
    8 Sept 2025 2:42 PM IST

    പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​വും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​വും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    ദോ​ഹ: പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും ചെ​റു​പ്രാ​ണി​ക​ളു​ടെ വ്യാ​പ​നം ത​ട​യു​ന്ന​തും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ൽ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്നു. സു​ര​ക്ഷി​ത​വും വൃ​ത്തി​യു​ള്ള​തും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​വു​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15-28നും ​ഇ​ട​യി​ൽ ചെ​റു​പ്രാ​ണി​ക​ളെ​യും കീ​ട​ങ്ങ​ളെ​യും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം 4022 സേ​വ​ന അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളാ​ണ് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്. അ​ൽ റ​യ്യാ​ൻ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് (1122) ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​ത്. ദോ​ഹ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി (869), അ​ൽ ദാ​യി​ൻ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി (735), അ​ൽ വ​ക്റ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി (404), ഉ​മ്മു സ​ലാ​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി (564), അ​ൽ ഖോ​ർ, അ​ൽ ദ​ഖീ​റ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി (166), അ​ൽ ശ​മാ​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി (85), അ​ൽ ശീ​ഹാ​നി​യ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി (77) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മ​റ്റു മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ലെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ.

    ചെ​റു​പ്രാ​ണി​ക​ളെ​യും കീ​ട​ങ്ങ​ളെ​യും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​ല്ലാ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ലും മ​ന്ത്രാ​ല​യം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ സ്പ്രേ ​കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ചെ​റു​പ്രാ​ണി, കൊ​തു​കു​ക​ളെ​യും എ​ലി​ക​ളെ​യും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സേ​വ​നം ഊ​ൻ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ വ​ഴി ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും, കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ഇ​ത് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    safetyPublic HealthQatar NewsMinistry of Municipality
