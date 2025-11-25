Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 25 Nov 2025 11:24 AM IST
    date_range 25 Nov 2025 11:24 AM IST

    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സേ​വ​ന​മൊ​രു​ക്കി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സേ​വ​ന​മൊ​രു​ക്കി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    ​ദോ​ഹ: വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലൂ​ടെ​യും ‘ഔ​ൻ’ (Aoun) ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ​യും സേ​വ​ന​മൊ​രു​ക്കി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യം. വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കും ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം മു​ത​ൽ മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ തി​രി​കെ​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും ക​മ്പ​നി​ക​ളെ​യും ഈ ​സേ​വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​തു​വ​ഴി ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ക​യും ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ സ​മ​യ​വും പ്ര​യ​ത്ന​വും ലാ​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാം. ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​ത​ന്റി​ക്കേ​ഷ​ൻ സി​സ്റ്റം വ​ഴി ലോ​ഗി​ൻ ചെ​യ്ത് ‘ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്ക​ൽ (Retrieval of Abandoned Vehicles)’ സേ​വ​നം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക, ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി, ഫീ​സ് അ​ട​ച്ച് സേ​വ​നം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താം.

    ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം, വാ​ഹ​നം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇം​പൗ​ണ്ട് ലോ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ട​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഉ​പ​യോ​ക്താ​വി​ന് അ​റി​യി​പ്പ് ല​ഭി​ക്കും. സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​ട്ട് പോ​കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കാ​നും അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്ക​മെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Qatar NewslaunchesMinistry of Municipalitygulf news malayalam
    News Summary - Ministry of Municipality launches service to return vehicles
