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Posted Ondate_range 6 Aug 2026 8:38 PM IST
Updated Ondate_range 6 Aug 2026 8:38 PM IST
തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുംtext_fields
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News Summary - തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടും
ദോഹ: തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചില ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ വാരാന്ത്യത്തിൽ തടസ്സപ്പെടുമെന്ന് അറിയിപ്പ്. സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ്, ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളുടെ നവീകരണം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാലാണ് സേവനങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്.
പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും നവീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് നടപടി. പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
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