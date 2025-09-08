Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightതൊ​ഴി​ൽ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 2:36 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 2:36 PM IST

    തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല

    text_fields
    bookmark_border
    തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല
    cancel

    ദോ​ഹ: തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ തൊ​ഴി​ൽ സു​ര​ക്ഷ -ആ​രോ​ഗ്യ വി​ഭാ​ഗം ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ അം​വാ​ജ് ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ബ​യോ ഹ​സാ​ർ​ഡ്സി​നെ കു​റി​ച്ചും അ​വ എ​ങ്ങ​നെ ത​ട​യാ​മെ​ന്നും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക, ആ​രോ​ഗ്യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ, ആ​രോ​ഗ്യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​യി​രു​ന്നു ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും തൊ​ഴി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി പൊ​തു -സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ശി​ൽ​പ​ശാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ബാ​ക്ടീ​രി​യ, വൈ​റ​സ്, ഫം​ഗ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ രോ​ഗ​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള സ​മ്പ​ർ​ക്കം മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. ഭ​ക്ഷ​ണം, മ​ലി​ന​മാ​യ പ്ര​ത​ല​ങ്ങ​ൾ, സ​മ്പ​ർ​ക്കം എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ഇ​വ പ​ക​രാം. ഇ​തു​മൂ​ലം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഷ​ബാ​ധ, ശ്വാ​സ​കോ​ശ അ​ണു​ബാ​ധ​ക​ൾ, ച​ർ​മ​രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​സു​ഖ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ​കൈ​ക​ൾ ഇ​ട​ക്കി​ടെ ക​ഴു​കു​ക, വ്യ​ക്തി​ശു​ചി​ത്വം പാ​ലി​ക്കു​ക, കൈ​യു​റ​ക​ൾ, മാ​സ്കു​ക​ൾ, തൊ​പ്പി തു​ട​ങ്ങി​യ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷാ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക, ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​തി​രോ​ധ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ തൊ​ഴി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ -ആ​രോ​ഗ്യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ​യും ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റി​ലെ​യും വി​ദ​ഗ്ധ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsQatar NewsMinistry of LaborAwareness Campaign
    News Summary - Ministry of Labor's awareness campaign
    Similar News
    Next Story
    X