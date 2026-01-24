Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    date_range 24 Jan 2026 12:44 PM IST
    date_range 24 Jan 2026 12:44 PM IST

    സ​മു​ദ്ര സു​ര​ക്ഷാ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളു​മാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​വി​ലി​യ​ൻ

    ഡിം​ഡെ​ക്സ് 2026ൽ ​ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ​വി​ലി​യ​ൻ

    ​ദോ​ഹ: സ​മു​ദ്ര സു​ര​ക്ഷാ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളും സ​മു​ദ്ര സു​ര​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം.

    ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​മു​ദ്ര പ്ര​തി​രോ​ധ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മു​ദ്ര പ്ര​തി​രോ​ധം, സു​ര​ക്ഷ എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളും ക​ണ്ടു​പി​ടി​ത്ത​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യും ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് ഡിം​ഡെ​ക്സ് 2026ൽ ​പ​വി​ലി​യ​ൻ ഒ​രു​ക്കി. ഖ​ത്ത​ർ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് കോ​സ്റ്റ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ബോ​ഡേ​ഴ്സ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി, മാ​രി​ടൈം പോ​ർ​ട്ട്‌​സ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​ടെ​യും മാ​തൃ​ക​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ ല​ഘു​ലേ​ഖ​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

