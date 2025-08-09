Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_right
    Qatar
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 11:47 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 11:47 AM IST

    ക​ട​ൽ ​ജ​ല​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​മാ​യി പ​രി​സ്ഥി​തി കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    ക​ട​ൽ ​ജ​ല​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​മാ​യി പ​രി​സ്ഥി​തി കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    പ​രി​സ്ഥി​തി കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക​ട​ൽ​ ജ​ല​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ

    ദോ​ഹ: ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സീ​സ​ണ​ൽ മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തെ തീ​ര​ദേ​ശ ജ​ല​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ​മു​ദ്ര-​ജ​ല പ​രി​സ്ഥി​തി നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പ​രി​സ്ഥി​തി കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം, മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ഷ​ൻ വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    സ​മു​ദ്ര പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് തീ​ര​ദേ​ശ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ളം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളെ​ന്ന് പ​രി​സ്ഥി​തി കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. തീ​ര​ദേ​ശ ജ​ല​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലെ കാ​ലാ​നു​സൃ​ത​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക, രാ​സ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ള​വു​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

