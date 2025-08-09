പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം ശുചീകരണ കാമ്പയിൻ നടത്തിtext_fields
ദോഹ: പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം, വന്യജീവി സംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ സെൻട്രൽ റീജൻ റിഫയിൽ ശുചീകരണ കാമ്പയിൻ നടത്തി.രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വനപ്രദേശങ്ങളും മരുഭൂമിയും വൃത്തിയാക്കാനാണ് കാമ്പയിനിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ശുചിത്വ സംസ്കരണം പാലിക്കാനും മാലിന്യം തള്ളുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം സന്ദർശകരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മാലിന്യങ്ങൾ നിയുക്ത പ്രദേശങ്ങളിൽമാത്രം സംസ്കരിക്കുക. പരിസ്ഥിതിയും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ആവശ്യമാണെന്നും മന്ത്രാലയം ആവർത്തിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register