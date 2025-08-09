Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightപ​രി​സ്ഥി​തി...
    Qatar
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 11:40 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 11:40 AM IST

    പ​രി​സ്ഥി​തി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം ശു​ചീ​ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    പ​രി​സ്ഥി​തി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം ശു​ചീ​ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ത്തി
    cancel
    camera_alt

    പ​രി​സ്ഥി​തി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ശു​ചീ​ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: പ​രി​സ്ഥി​തി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം, വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ റീ​ജ​ൻ റി​ഫ​യി​ൽ ശു​ചീ​ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ത്തി.രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള വ​ന​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും മ​രു​ഭൂ​മി​യും വൃ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ശു​ചി​ത്വ സം​സ്ക​ര​ണം പാ​ലി​ക്കാ​നും മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും പ​രി​സ്ഥി​തി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ നി​യു​ക്ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ​മാ​ത്രം സം​സ്ക​രി​ക്കു​ക. പ​രി​സ്ഥി​തി​യും പ്ര​കൃ​തി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsQatarCleanliness campaignMinistry of Environment and Climate Change
    News Summary - Ministry of Environment and Climate Change launched a cleanliness campaign
    Similar News
    Next Story
    X