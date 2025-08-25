Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 2:42 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 2:42 PM IST

    പ​രി​സ്ഥി​തി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്; മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത് 5,093 മൈ​ന​ക​ളെ

    3,287 ക​ട​ലാ​മ​ക്കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ തു​റ​ന്നു​വി​ട്ടു
    പ​രി​സ്ഥി​തി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്; മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത് 5,093 മൈ​ന​ക​ളെ
    ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്ക് വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യ ​മൈ​ന​ക​ളു​ടെ വ്യാ​പ​നം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും അ​വ​യെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ 5,093 എ​ണ്ണ​ത്തെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​താ​യി പ​രി​സ്ഥി​തി കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം. നാ​ച്വ​റ​ൽ റി​സ​ർ​വ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണം, പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ 2025 ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ മൈ​ന​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​ഴ്ച​യി​ൽ നി​സ്സാ​ര​നും നി​രു​പ​ദ്ര​വ​കാ​രി​യു​മെ​ങ്കി​ലും പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്ക് മൈ​ന​ക​ൾ വ​ലി​യ ശ​ല്യ​ക്കാ​ര​നാ​യാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. ആ​ക്ര​മ​ണാ​ത്മ സ്വ​ഭാ​വം കാ​ര​ണം മ​റ്റു പ​ക്ഷി വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​നി​ൽ​പ് ത​ന്നെ മൈ​ന​ക​ൾ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​വു​ന്നു.

    ഫാ​മു​ക​ളി​ലും തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ള​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​ലേ​റി​യ, പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ട​ർ​ത്താ​നും ഇ​വ​ക്ക് ശേ​ഷി​യു​ണ്ട്. രോ​ഗം പ​ക​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ​ക്ഷി-​ജീ​വി വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വം​ശ​നാ​ശ​ത്തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന​താ​യി പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. രാ​ജ്യാ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ ക​ട​ന്ന് പ​റ​ന്നെ​ത്തു​ന്ന മൈ​ന​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം പെ​രു​കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​പ​ടി ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ, ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക അ​വ​ബോ​ധ​വും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ 218 ക​ട​ലാ​മ​ക്കൂ​ടു​ക​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ച​താ​യും 3,287 ആ​മ​ക്കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ തു​റ​ന്നു​വി​ട്ട​താ​യും വ​ന്യ​ജീ​വി വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു.

