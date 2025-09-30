Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_right​സം​ഘ​ർ​ഷ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 9:35 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 9:35 AM IST

    ​സം​ഘ​ർ​ഷ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം; വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഗോ​ള കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    ​സം​ഘ​ർ​ഷ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം; വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഗോ​ള കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്കം
    cancel
    camera_alt

    കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: സാ​യു​ധ സം​ഘ​ർ​ഷ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ആ​ഗോ​ള കാ​മ്പ​യി​ൻ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലി​ന്റെ സാ​യു​ധ സം​ഘ​ട്ട​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​തി​നി​ധി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സു​മാ​യും ദോ​ഹ​യി​ലെ യു​ന​സ്കോ​യു​ടെ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും യ​മ​നു​മാ​യു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഓ​ഫി​സി​ന്റെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കാ​മ്പ​യി​ൻ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തു​വെ​ച്ച് അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കാ​യി പ​രി​ശീ​ല​ന ശി​ൽ​പ​ശാ​ല ന​ട​ത്തി. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ 30 സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളു​ക​ളും 30 സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്‌​ത ഈ ​കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 10-15ന് ​ഇ​ട​യി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ലാ​ണ് ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സാ​ഹ​ച​ര്യ​വു​മാ​യും പ്രാ​യ​ത്തി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​വു​മാ​യി പ​ഠ​നാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു.

    സ​മാ​ധാ​ന മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​ർ​ത്തു​ക, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ക, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, സം​ര​ക്ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ശ​ബ്ദം ഉ​ച്ച​ത്തി​ൽ കേ​ൾ​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഐ​ക്യം, പ്ര​തീ​ക്ഷ, സ​മാ​ധാ​നം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക​മാ​യ ഒ​റി​ഗാ​മി, സ​മാ​ധാ​ന പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം, ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ ക​ത്തു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും. ഈ ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് ദോ​ഹ​യി​ലും ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ആ​ർ​ട്ട് എ​ക്സി​ബി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Child protestersMinistry of EducationQatar Newsglobal campaign
    News Summary - Ministry of Education launches global campaign to protect children in conflict zones
    Similar News
    Next Story
    X