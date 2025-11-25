Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 11:11 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 11:11 AM IST

    പ​രി​സ്ഥി​തി-​സു​സ്ഥി​ര​ത പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ അ​നു​മോ​ദി​ച്ച് മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു
    മ​ന്ത്രി​ക്ക് പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് നി​ർ​മി​ച്ച ഹെ​ൽ​മ​റ്റ് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ദേ​ശീ​യ സു​സ്ഥി​ര​ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നൂ​ത​ന​മാ​യ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, പ​രി​സ്ഥി​തി പ്രോ​ജ​ക്റ്റു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ​രി​സ്ഥി​തി-​കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ തു​ർ​ക്കി അ​ൽ സു​ബൈ​ഇ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ആ​ദ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.സ​സ്റ്റൈ​ന​ബ്ൾ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി ഹാ​ക്ക​ത്തോ​ൺ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 120 മ​ണി​ക്കൂ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള ഏ​ഴ് ശാ​സ്ത്ര-​സാ​ങ്കേ​തി​ക ക​ണ്ടു​പി​ടി​ത്ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​രു മൊ​ബൈ​ൽ ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടി​വ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    വെ​ള്ളം, ഊ​ർ​ജം, മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം, റീ ​സൈ​ക്ലി​ങ് എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ഭ​ക്ഷ​ണാ​വ​ശി​ഷ്ടം ജൈ​വ ക​മ്പോ​സ്റ്റാ​ക്കി മാ​റ്റാ​വു​ന്ന സോ​ളാ​ർ ഊ​ർ​ജ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന യ​ന്ത്രം, മ​ണ്ണി​ന്റെ ഈ​ർ​പ്പം അ​ള​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന വ്യോ​മ സം​വി​ധാ​നം, വാ​യു​വി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം, താ​പ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ, സ​മു​ദ്ര മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​മി​ച്ച വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​പ​രി​സ്ഥി​തി സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റ് മാ​തൃ​ക എ​ന്നി​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പ്രോ​ജ​ക്റ്റു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    കൂ​ടാ​തെ, കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ ജ​ല ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ സം​വി​ധാ​നം, കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളെ പു​ന​രു​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി, സ​സ്റ്റൈ​ന​ബ്ൾ മൊ​ബി​ലി​റ്റി​യെ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്ന സോ​ളാ​ർ ഊ​ർ​ജ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    സ​സ്റ്റൈ​ന​ബ്ൾ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​റി​ൽ​നി​ന്ന് 40 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്.സു​സ്ഥി​ര​ത​ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.നൂ​ത​ന​മാ​യ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പ​ങ്കും അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നി​ർ​മി​ച്ച ഹെ​ൽ​മ​റ്റും ഉ​പ​ഹാ​ര​വും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​ന്ത്രി​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

