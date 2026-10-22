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    നി​യ​മലം​ഘ​നം റി​ക്രൂ​ട്ടി​ങ് ഏ​ജ​ൻ​സി ഓ​ഫി​സ് അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി മ​ന്ത്രാ​ല​യം

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    നി​യ​മലം​ഘ​നം റി​ക്രൂ​ട്ടി​ങ് ഏ​ജ​ൻ​സി ഓ​ഫി​സ് അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി മ​ന്ത്രാ​ല​യം
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    ദോ​ഹ: നി​യ​മലം​ഘ​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് റി​ക്രൂ​ട്ടി​ങ് ഏ​ജ​ൻ​സി ഓ​ഫി​സ് അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. 'അ​ൽ ലു​അ്‌​ലു​അ് ഫോ​ർ റി​ക്രൂ​ട്ടി​ങ് ലേ​ബ​ർ' എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ് അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യ​ത്. റി​ക്രൂ​ട്ടി​ങ് ഓ​ഫി​സു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും ലം​ഘി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. പ​രാ​തി​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ്ഥാ​പ​നം വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തി​യ​താ​യും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

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    News Summary - Ministry closes recruitment agency office for violating rules
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