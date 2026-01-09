Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 8:44 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 8:44 AM IST

    നെ​സ്‌​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക ബാ​ച്ച് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾക്ക് വിലക്കുമാ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    ബ​സി​ല​സ് കേ​റി​യ​സ് ബാ​ക്ടീ​രി​യ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​യി​ൽ നി​ന്ന് ചി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ചു​വി​ളി​ച്ചി​രു​ന്നു
    നെ​സ്‌​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക ബാ​ച്ച് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾക്ക് വിലക്കുമാ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    ​ദോ​ഹ: നെ​സ്‌​ലെ ബ്രാ​ൻ​ഡി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക ബാ​ച്ചു​ക​ളി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ൻ​ഫ​ന്റ് മി​ൽ​ക്ക് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ബ​സി​ല​സ് കേ​റി​യ​സ് ബാ​ക്ടീ​രി​യ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​യി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ചു​വി​ളി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​മാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ജാ​ഗ്ര​താ നി​ർ​ദേ​ശം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. കു​ട്ടി​ക​ളി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് ഈ ​മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി.

    പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം തി​രി​ച്ചു​വി​ളി​ച്ച ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ

    ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഷ​ബാ​ധ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന ചി​ല വി​ഷാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ചി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ നെ​സ്‌​ലെ തി​രി​ച്ചു​വി​ളി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​ഉ​ൽ​ന്ന​പ​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ വി​പ​ണി​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ മു​മ്പേ വാ​ങ്ങി​യ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രും ബാ​ച്ച് ന​മ്പ​റു​ക​ളും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​ൽ​പ​ന്നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ഇ​വ കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക.

    മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​ട്ടി​ക​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ബാ​ച്ചു​ക​ളി​ൽ​പെ​ട്ട ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള​വ​ർ വാ​ങ്ങി​യ വി​ൽ​പ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​രി​കെ ന​ൽ​കു​ക​യോ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ത്തി​ന്റെ പേ​രും ബാ​ച്ച് വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ശ്ര​ദ്ധാ​പൂ​ർ​വം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളോ​ട് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​പ​ണി​യി​ൽ നി​ന്ന് എ​ത്ര​യും​വേ​ഗം നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​ൽ​പ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഫു​ഡ് സേ​ഫ്റ്റി വി​ഭാ​ഗം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ലാ​ബ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ​അ​തേ​സ​മ​യം, ഈ ​ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത് മൂ​ല​മു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.​ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ അ​തി​ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം എ​ക്സ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലൂ​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    X