Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 10:04 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 10:04 AM IST

    മൈ​ൻ​ഡ് ട്യൂ​ൺ ഇ​ക്കോ​വേ​വ്സ് –ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ ഖ​ത്ത​ർ ദി​നാ​ഘോ​ഷം ന​ട​ത്തി

    മൈ​ൻ​ഡ് ട്യൂ​ൺ ഇ​ക്കോ​വേ​വ്സ് –ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ ഖ​ത്ത​ർ ദി​നാ​ഘോ​ഷം ന​ട​ത്തി
    ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘മൈ​ൻ​ഡ് ട്യൂ​ൺ ഇ​ക്കോ​വേ​വ്സ് –ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന​വ​ർ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘മൈ​ൻ​ഡ് ട്യൂ​ൺ ഇ​ക്കോ​വേ​വ്സ് –ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ന​ട​ന്നു. 15 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​ഗോ​ള എ​ൻ.​ജി.​ഒ ആ​യ മൈ​ൻ​ഡ് ട്യൂ​ൺ ഇ​ക്കോ​വേ​വ്സി​ന്റെ ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ, തു​മാ​മ​യി​ലെ ഭാ​ര​ത് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ലാ​ണ് കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ത്ത​ലി​ബ് മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മൈ​ൻ​ഡ് ട്യൂ​ൺ ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ മ​ഷ്‌​ഹൂ​ദ് തി​രു​ത്തി​യാ​ട് മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഗ്ലോ​ബ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​അ​മാ​നു​ല്ല വ​ട​ക്കാ​ങ്ങ​ര ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ജാ​ഫ​ർ മൂ​ർ​ച്ചാ​ണ്ടി, അ​ബ്ദു​ൽ റൗ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, ഷ​മീ​ർ പി.​എ​ച്ച്, ഉ​സ്മാ​ൻ ക​ല്ല​ൻ, ശ്യാം ​മോ​ഹ​ൻ, അ​മീ​ൻ ആ​സി​ഫ്, രാ​ജേ​ഷ് വി.​സി, മു​നീ​ർ എം.​കെ, ഫാ​സി​ല മ​ഷ്ഹൂ​ദ്, റ​സി​യ ഉ​സ്മാ​ൻ, ജ​ലി​ൽ, വാ​സു വാ​ണി​മേ​ൽ, ബ​ബി​ത തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സാ​പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, മൈ​ൻ​ഡ് ട്യൂ​ൺ അം​ഗ​വും കു​ങ്ഫു ബ്ലാ​ക്ക് ബെ​ൽ​റ്റ് ജേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യ സ​യീ​ദ് സ​ൽ​മാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ര്യ ആ​യി​ഷ ഷ​ഹീ​ന​യും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ഫി​സി​ക്ക​ൽ യോ​ഗ പ​രി​ശീ​ല​നം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും മ​ൽ​സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു.

