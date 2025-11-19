Begin typing your search above and press return to search.
    മിലേനിയം കിഡ്‌സ് ക്വിസ് മത്സരം; 20, 21 തീയതികളിൽ സംഘടിപ്പിക്കും

    ‘കേ​ര​ളം ന​മ്മു​ടെ കേ​ര​ളം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലാ​കും ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക
    മിലേനിയം കിഡ്‌സ് ക്വിസ് മത്സരം; 20, 21 തീയതികളിൽ സംഘടിപ്പിക്കും
    മി​ലേ​നി​യം കി​ഡ്‌​സ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സൗ​ഹൃ​ദ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ മി​ലേ​നി​യം കി​ഡ്‌​സി​ന്റെ 25ാത് ​വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘കേ​ര​ളം ന​മ്മു​ടെ കേ​ര​ളം സീ​സ​ൺ 9’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ന​വം​ബ​ർ 20, 21 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ദോ​ഹ ഒ​ലി​വ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കും. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ക​ല, സാ​ഹി​ത്യം, സം​സ്കാ​രം, കാ​യി​കം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​റി​വും അ​ഭി​മാ​ന​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​വാ​സി ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ള​നാ​ടി​ന്റെ മ​ഹി​മ​യും പൈ​തൃ​ക​വും പു​തു​ത​ല​മു​റ മ​റ​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    25ാം വാ​ർ​ഷി​ക ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​ത്സ​ര​വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റും. കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ര​തീ​ഷ് പാ​റ​പ്പു​റ​ത്ത്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​ല്ല​വി സു​ധാ​ക​ര​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ റി​നോ​യ് ഭു​വ​ൻ​രാ​ജ്, ഇ​വ​ന്റ് ഹെ​ഡ് ഹ​രീ​ഷ് സ​ന്തോ​ഷ്, സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ജി​ഷി​ത ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ക്വി​സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - Millennium Kids Quiz Competition; To be organized on 20th and 21st
