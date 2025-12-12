Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 12 Dec 2025 2:02 PM IST
    date_range 12 Dec 2025 2:02 PM IST

    മി​ല്ലേ​നി​യം കി​ഡ്‌​സ് 25ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം

    കേ​ര​ളം ന​മ്മു​ടെ കേ​ര​ളം എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ മ​ല​യാ​ളം ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു
    കേ​ര​ളം, ന​മ്മു​ടെ കേ​ര​ളം എ​ന്ന വി​ഷ​യം ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി മി​ല്ലേ​നി​യം കി​ഡ്‌​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​നം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ​ദോ​ഹ: മി​ല്ലേ​നി​യം കി​ഡ്‌​സി​ന്റെ 25ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ സ​മാ​പ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ അ​ശോ​ക ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ന്ദു നാ​യ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തു മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ​യെ​യും കേ​ര​ളീ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക​ത​ക​ളെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ മി​ല്ലേ​നി​യം കി​ഡ്‌​സി​ന്റെ ക​ഴി​ഞ്ഞ​കാ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​ന​ന്ദ​നാ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നും നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ സി.​വി. റ​പ്പാ​യി, ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മി​ല്ലേ​നി​യം കി​ഡ്‌​സി​ന്റെ കു​ട്ടി​ക​ൾ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘കേ​ര​ളം, ന​മ്മു​ടെ കേ​ര​ളം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യം ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ മ​ല​യാ​ളം ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ഫീ​ന ഫൈ​സ​ൽ, ഫാ​ത്തി​മ ഹ​നീ​ൻ, സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ ഗൗ​രി ശ​ങ്കി​നി രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ, ഭാ​ഗ്യ ശ്രീ​ബി​നു

    എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. കി​ഡ്സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ര​തീ​ഷ് പാ​റ​പ്പു​റ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജി​ഷി​ത ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

